Navio 'Cruzeiro do Sul' coleta dados oceanográficos na costa do Amapá

Embarcação está ancorada no Porto de Santana; trabalho é desenvolvido pela Marinha do Brasil na região da bacia amazônica.

Navio ficará no Porto de Santana até esta quarta-feira, 13, de onde partirá para o Rio de Janeiro

Uma comitiva de autoridades estaduais e municipais visitou nesta segunda-feira, 11, o navio hidroceanográfico “Cruzeiro Sul”, da Marinha do Brasil. A embarcação, ancorada no Porto de Santana, está na cidade com o objetivo de coletar dados oceanográficos na região da bacia amazônica.

O vice-governador Jaime Nunes participou da comitiva, recepcionou os militares e conheceu as dependências do navio. “Esta embarcação ajuda no desenvolvimento de atividades de pesquisa no ambiente marinho, formando pesquisadores, professores e alunos nas disciplinas relacionadas ao mar. Com eles, conseguimos conhecer um pouco mais das características peculiares da nossa costa”, destacou.

Na ocasião, o comandante do navio, capitão de fragata Rodrigo Mynssen fez uma rápida apresentação sobre a embarcação. Ele falou um pouco das missões desempenhadas pelos militares. “O navio possui diversos equipamentos que vão desde a área de oceaonogarfia, passando pela geologia marinha, até a hidrografia. Com os instrumentos, é possível coletar informações sobre temperatura, salinidade, dissolução de oxigênio e a pressão do fundo marinho”, explicou.

Mynssen completou dizendo que, todas as informações levantadas são condensadas e disponibilizadas no Banco Nacional Oceanográfico da Marinha Brasileira para pesquisas e, também, para a aplicação prática para fins de apoio naval.

O presidente da Companhia Docas de Santana, Glauco Cei, destacou que esse trabalho da Marinha do Brasil é um grande vetor de desenvolvimento dos estados brasileiros dando apoio técnico e de pesquisas às capitais. “Eles conseguem monitorar todo o nosso sistema pesqueiro nas rotas de navegação”, observou.

O navio “Cruzeiro do Sul”, com tripulação composta por 70 militares, sendo 11 oficiais e 59 praças, está em alto mar há 28 dias e veio do estado do Pará. Ele fica no Porto de Santana até quarta-feira, 13, quando deverá partir, no fim da tarde, com destino ao estado do Rio de Janeiro.