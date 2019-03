Exploração de Petróleo na Paraíba pode! No Amapá não!

O rio mar como é chamado o Rio Amazonas, devido a sua extensão cruzando a maior floresta tropical do mundo e desaguando no oceano Atlântico e tendo sua foz é margeada por um dos maiores manguezais contínuos do mundo, localizado no litoral do Amapá e proclamado por organizações não governamentais voltadas para o meio ambiente como Greenpaece de que existe uma extensa faixa de recifes de corais e rodolitos de mais de 1.000 km de extensão e 40 km de largura. A área de corais conhecida no primeiro estudo era de 9,5 mil km². Agora, os pesquisadores estimam que os corais se estendam por uma área de 50 mil km² -- equivalente ao Estado do Rio Grande do Norte. Os corais são encontrados em até 200 metros de profundidade. Essa descoberta é descordada por especialistas amazônicos, e que já foi debatido pelos estados do Amapá e Pará.Porém foram acatadas e e levou autoridades fiscalizadoras, no caso o IBAMA com determinação do MPF de não liberarem a Licença Ambiental para a empresa de pesquisa realizar suas atividades na costa do Amapá