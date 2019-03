O Movimento Cultural Desclassificaveis está completando 11 anos de fundação e trabalho em grupo e continuado superando todas as dificuldades enfrentadas no dia á dia do fazer teatral e congratulace com os grupos que juntos vencem esses obstaculos, que não são poucos, como por exemplo a falta de incentivo e patrocinio, o que torna mais difícil ainda dar continuidade aos trabalhos artísticos e socio culturais . Entretanto, o desejo de produzir , impulsionar e dar visibilidade as suas ações tornam o grupo habilidoso em aprimorar seu caráter de resistencia e luta.

No ano de 2017 como marco de resistência inauguramos o espaço #Bunkerdesclassificaveis ( Sede do Grupo), espaço este que se que quer comungar com a cena local e nacional. Em 2018 iniciamos a " Ocupação Artística no "Barracão da Tia Gertrudes"- Berço do Marabaixo da Favela construindo assim dialogo mas afinado com a tradição e Cultura Popular é por esses e tantos outros que em 2019 comemoramos o " Dia Internacional do Teatro", celebrando essa existência no dia 30 de Março (sabado) a partir das 16hs apresentaremos uma vasta

programação cultural iniciando com:

Palco infantil

♡ Movimento Liberdade ao Rock em: Cinema Pracaxi e pipoca

♡ Hayam Chandra em: Brincando de Poesia;

♡ Rosa Rente em: Contação de História

"A Festa no Céu".

Com a Dona Baratinha.

♡ Desclassificaveis com o espetáculo de teatro "O Curupira um ser Inesquecivel" e a

" Dança dos Cabeçudos" do Grupo Norteando Arte" sob a maestria de Seu Chico de Ferreira Gomes.

Sarau Poético Dionisiaco

♡ Tatamiro de Poesia;

♡ Rosa Rentes; ♡ Lia Borralho; ♡ Kassia Modesto ♡ Andreia Lopes.

Saral Musical Dionisíaco

♡ DJ Naienne Silva (Calçoene)

♡ Ricardo

♡ Erick Pureza; ♡ Fanie Caena;

♡ Tom Rodrigues, Peterson Assis, Sabrina Zarrara e Adriana Abreu em: "Canto as Deusas do Teatro" que homenagea em nome de Cecília Lobo as atrizes Zeniudes Pereira e Bibi Ferreira 3 grandes Damas do Teatro.

♡ Diversas Performance Teatrais;

♡ Roda de Marabaixo isso tudo regado com um " Banquete Dionisíaco Tucuju" saldando Dionísio e os Deuses e Deusas do Teatro num grandioso "Baile de Máscaras". Na oportunidade deixamos nosso contato pra apoio e colaborações ( frutas, vinho e outas coisitas).E é claro você é nosso convidado especial.

QUANDO: 30/03 ( Sabado)

ONDE: #BUNKERDESCLASSIFICAVEIS

( Barracão da Tia Gertrudes)

Av: Duque de Caxias,1203

Bairro Santa Rita

HORARIO: A partir das 16hs

Paulo Alfaia. Andreia Da Silva Lopes. Tonny Silo.