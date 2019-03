Câmara de Comunicação Pública buscará fortalecer veículos midiáticos da Amazônia Legal

Criação da Rede Amazônia Legal de Rádios e TV´s Públicas será uma das propostas avaliadas no 17º Fórum de Governadores, que o Amapá vai sediar.

A comunicação pública entrou na pauta do Fórum desde a 13ª edição e se manteve nos Fóruns subsequentes

Fortalecer os veículos e canais de comunicação pública dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Esta é uma das propostas que serão discutidas na Câmara Setorial de Comunicação Pública durante o 17º Fórum de Governadores, que acontece nos dias 28 e 29 de março, em Macapá. A discussão reunirá secretários de Comunicação dos estados do Amapá, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão, Pará, Tocantins e Mato Grosso, no primeiro dia.

No 17º Fórum, a Câmara trará a proposta de criação da Rede Amazônia Legal de Rádios e TV´s Públicas – uma alternativa para fortalecer os veículos e canais de comunicação pública nos Estados membros do Fórum de Governadores. Os gestores também irão dialogar sobre o desenvolvimento de estratégias de comunicação pública para o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, autarquia na modalidade de associação pública, com autonomia para captar recursos, promover investimentos e executar projetos de interesse comuns aos nove estados membros. O debate abordará, ainda, os temas: Mídia Digital; Governança da Câmara Setorial de Comunicação Pública e Gestão de Crise Governamental Transfronteiriça. Ao final de todas as discussões, os secretários farão o fechamento da Ata da Câmara Setorial para subsidiar os governadores no dia seguinte.

A Comunicação Pública entrou na pauta do Fórum de Governadores pela primeira vez na 13ª edição sediada em Macapá, momento em que os governadores concordaram com a criação do Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental da Amazônia Legal. Desde então, o tema se manteve nas edições subsequentes do evento com o objetivo de empreender esforço conjunto para enfrentar os estereótipos historicamente criados acerca da Amazônia. E fomentar práticas de comunicação cidadã engajando cada indivíduo e toda a sociedade nas políticas públicas.

Fórum de Governadores

O Fórum de Governadores da Amazônia Legal foi criado em 2008 com o objetivo de levantar propostas comuns de desenvolvimento sustentável, que possam ser implementadas pelos nove estados que compõem a região: Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.

São criadas Câmaras Setoriais para se discutir os temas e, ao final de cada encontro, os governadores elaboram uma carta contendo as principais demandas comuns a todos os estados, a fim de que as reivindicações sejam evidenciadas à sociedade civil e Poderes constituídos. No 17º Fórum, as Câmaras Setoriais abordam os seguintes temas: Comunicação Pública, Segurança Pública, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Consórcio Interestadual.