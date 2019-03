Para nortistas, empoderamento tem relação direta com “conquistar objetivos” e “crescer na vida”













São Paulo, 14 de março de 2019 – Uma pesquisa encomendada pela farmacêutica Sanofi mostrou que, para os nortistas, ser empoderado significa conquistar objetivos e crescer na vida. A pesquisa, realizada com homens e mulheres com mais de 18 anos no fim de 2018, mostrou ainda que mais da metade da população da região Norte (62,9%) consideram fundamental estar com a saúde em dia para se sentir empoderada.





O levantamento, que entrevistou pessoas nas cinco regiões do País, revelou que, para um terço dos brasileiros (31,6%), uma vida empoderada tem relação direta com as tais realizações pessoais. É ser feliz com o que se tem, mas continuar sonhando e ser capaz de alcançar novas metas. Para outros 18,1%, o significado é mais simples: ter liberdade de escolha. Na terceira colocação, completando o ranking das três respostas mais citadas está “poder” (17,1%) – ser independente para tomar suas próprias decisões.





Questões relacionadas a trabalho e carreira também apareceram espontaneamente. Para 12,8% dos entrevistados, o sinônimo de empoderamento é a realização profissional. Esse grupo ainda sente os efeitos da crise econômica, se preocupa com o desemprego e sonha com a independência financeira.





Quando questionados sobre o que é mais importante para empoderar a vida hoje, “estar com a saúde em dia” é a resposta de dois em cada três entrevistados (64,1%). Os aspectos emocionais e afetivos ficaram evidentes nas respostas “ter tempo para estar com a família” (48%) e “ter uma vida social ativa” (22,7%), o que coloca a importância dos relacionamentos para a qualidade de vida.





“Ao longo dos 100 anos de nossa história, contribuímos para a saúde do País, e agora queremos entender como podemos continuar a ser uma parceira para empoderar a vida dos brasileiros”, diz Márcia Goraieb, diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa da Sanofi. Ela explica que ‘estar com a saúde em dia’ está no topo da lista daquilo que os brasileiros entendem ser importante para empoderar suas vidas hoje. “Isso nos motiva a seguir oferecendo informações confiáveis para que eles possam tomar decisões conscientes nos cuidados com a saúde”, afirma.





Recortes – O estudo também revelou que homens e mulheres, e pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais têm percepções diferentes sobre o que é empoderar a vida. Para eles, conquistar objetivos é fundamental, enquanto para elas a independência financeira é mais importante.





Para os entrevistados da classe A, “ser feliz” é essencial. Já entre os membros da classe C, “melhorar a vida” e “dar poder à própria vida” são as respostas mais frequentes. Os jovens com idades entre 25 e 34 anos apostam em “conquistar objetivos”, enquanto homens e mulheres com mais de 45 anos buscam “dar poder a si mesmo”.





Futuras gerações – A pesquisa apontou ainda o que os brasileiros desejam para as próximas gerações. Mais da metade (56,9%) acredita que empoderar o futuro significa dar aos jovens “oportunidade de trabalho para todos”, acompanhada de “educação de qualidade” e “igualdade social”. “Acesso a serviço de saúde de qualidade” (34%) e “mais generosidade” (33,7%) também entraram na lista de desejos para o futuro.





Confira os resultados nacionais da pesquisa e da região Norte:





Resultados Norte

Das opções, quais você considera mais importante para empoderar sua vida hoje? Estar com a saúde em dia (62,9%) Ter tempo para estar com a família (52,8%) Ter minhas necessidades básicas atendidas (50,6%) Estar empregado/trabalhando (40,4%) Estar realizado profissionalmente (34,8%) Ter uma vida social ativa (21,3%) Estar equilibrado emocionalmente (12,4%) Viver numa sociedade que respeite a diversidade (14,6%) Das opções, quais você deseja para empoderar a vida das futuras gerações Oportunidade de trabalho para todos (67,4%) Educação de qualidade para todas as pessoas (46,1%) Igualdade social (44,9%) Acesso ao serviço de saúde de qualidade (34,8%) Mais generosidade/bondade entre as pessoas (25,8%) Preservação dos recursos naturais do planeta (28,1%) Avanço da ciência para a cura das doenças (28,1%) Respeito à diversidade (14,6%)





Resultados Nacionais