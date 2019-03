PARATLETISMO AMAPAENSE GILSON CONQUISTA MEDALHAS EM JOÃO PESSOA E ÍNDICE PARA O NACIONAL EM SÃO PAULO

Ele relata que a falta de apoio financeiro torna mais difícil seus treinos e participações fora do Estado. “É difícil, pois tenho de andar até a área do entorno do Zerão para participar de treinamentos com meus colegas e orientação do Técnico João, da Equipe “Porta do Sol” que faço parte. Treino regularmente cinco vezes por semana. No meu treino diário tem aquecimento, condicionamento físico, alongamento e treinos táticos e técnicos com muitas repetições. Quando não posso ir até o Zerão treino aqui na Arena Esportiva do Congós, sempre ao lado de Geerce Machado, minha esposa e guia”.