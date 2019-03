Projeto Recomeçar do TJAP

Desembargador Gilberto Pinheiro/TJAP-AP

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap) que é o responsável pela execução do projeto em parceria com o Governo do Estado, esteve presente com o desembargador presidente João Lage, o vice-presidente e Corregedor do TRE/AP, desembargador Gilberto Pinheiro e o vice governador do Amapá, Jaime Nunes e demais autoridades, estiveram no Presidio Feminino do IAPEN/AP onde o o projeto foi apresentado. Mais informações estaremos atualizando essa postagem.