Academia Amapaense Maçônica de Letras (AAML) tem nova diretoria

“Querido e amado Confrade Ulysses Santos dos Santos – Nobre Presidente da Academia Amapaense Maçônica de Letras Eminente Grão Mestre Adjunto da GLOMAP – Irmão Francisco Carlos Miranda Leão, amados Acadêmicos, Irmãos, cunhadas, senhores convidados. A AMALEP – Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará sente-se honrada pelo convite para participar deste evento de transição. Que o Grande Arquiteto do Universo, com sua imensurável bondade e amor, conduza o coração e as mãos do Irmão Juvenal Canto, na nobre empreitada de conduzir a cultura e arte maçônica do nosso querido Estado do Amapá. Ulysses Santos dos Santos, seu nome transcende fronteiras, pelo respeito à maçonaria e, principalmente, pelo momento ímpar na condução brilhante desse Silogeu. Por certo, querido irmão e confrade, lágrimas vertem por suas faces, buscando nos céus e quiçá nas estrelas, alguma falha cometida. Garanto, à distância, que esses sentimentos jamais terão guarida nossos corações. Parabéns, meu mano amado, você foi ímpar e merece o nosso respeito. De algum modo este humilde irmão se espelhou em procedimento seu, para conduzir a AMALEP. Queremos agradecer a gentileza, sensibilidade e respeito ao Irmão Pedro Francisco Clavé Velleda, sócio correspondente da Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará, nesse Oriente que nos faz tão bem. Obrigado, mano, irmão, cavalheiro, gentleman, seja qual nomenclatura ousemos definir. Jamais poderemos agradecer com propriedade, pelo crédito que deu para a AMALEP, desde o seu nascedouro. Ousamos apresentar o Acadêmico que representará a Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará neste festivo evento: Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHEIRO, ocupante da Cadeira N° 18, que tem como Patrono GONÇALVES DIAS. Esse Homem, esse acadêmico honra este sodalício, não somente por sua qualificação profissional, mas, pela cultura que dele emana. Permitam, nobres irmãos, que a voz da Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará seja ouvida através dele. No mais, o que podemos desejar, a não ser sucesso?”