Deputado Estadual Dr. Furlan apresenta projeto que instituí Fórum Permanente sobre Matriz Energética do Estado do Amapá





A proposta foi apresentada na reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Minas e Energia presidida pelo parlamentar na Assembleia Legislativa do Amapá .









O deputado estadual e Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Minas e Energia (CIC) da Assembleia Legislativa do Amapá, Dr. Furlan, protocolou nesta quinta-feira, 28, o projeto de resolução que estabelece a criação do Fórum Permanente sobre Matriz Energética do Estado do Amapá.

A proposta consiste em criar um espaço dinâmico que reúna o poder público, entidades de classes, instituições de ensino e associações comerciais para promover debates que gerem reflexões acerca da Matriz Energética, além disso, será um meio de criar políticas públicas que sejam aplicadas no sentindo de contribuir no desenvolvimento do Estado. O Fórum será coordenado pelo parlamentar e membros da Comissão.

Para o deputado, o setor de energia influencia no crescimento e desenvolvimento de uma região. “É imprescindível que essa área esteja em perfeitas condições para atender demandas da sociedade. A partir da criação do Fórum, será possível garantir uma política energética moderna e sustentável, com responsabilidade ambiental e social, dando enfoque, principalmente, nas potencialidades da matriz energética renovável que o Amapá possuí, como a energia solar”, ressaltou Dr. Furlan.