COLUNA LUZ DO MUNDO - MAIARA PIRES

A coroa da vida

"E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Romanos 5.5).

O que Deus nos deu (o Espírito Santo), ninguém pode tirar. Mas, nós podemos perder. E se nós O perdermos, não teremos como herdar a vida eterna e entrar na cidade celestial porque Ele (o Espírito Santo) é o penhor da nossa herança (Efésios 1.14). Ou seja, é a única garantia que temos de entrar no reino que o Senhor Jesus foi preparar para todo aquele que aceita receber o poder de ser feito filho de Deus (João 1.12).

A única forma de não perdermos o Espírito Santo é mantendo a palavra de Deus (o evangelho) arraigada nos nossos corações (Colossenses 3.16) e cingida no nosso entendimento. É conhecendo Deus e fazendo-se conhecido Dele. É nos mantendo continuamente apaixonados pelo nosso Senhor Jesus.

É valorizando a amizade de Cristo. Sim, porque, já não somos mais servos, mas amigos de Deus: "Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer" (João 15.15). Os amigos se conhecem um ao outro, não é mesmo? E, hoje, nós sabemos tudo de Deus, através do evangelho. E Ele conhece tudo de nós desde o ventre de nossa mãe (Gálatas 1.15).

Mas, o que ocorre com muitas pessoas é que elas se permitem atrair pelas coisas do mundo . E, sem perceber, elas vão perdendo o amor que um dia foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo (Romanos 5.5). E não sentem mais o gosto, o sabor pela vida eterna porque deixam de ser o sal da terra e se tornam insípidas. Perdem a graça de Deus.

Isto, porque, elas estão preocupadas com aquilo que é propriamente delas. As suas prioridades vão tomando conta do seu tempo, deixam de pensar nas coisas que são do alto, para pensar nas coisas que são da terra (Colossenses 3.1-2). E esquecem que buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas lhes serão acrescentadas (Mateus 6.33).

Mas, Deus não quer nos dar um anel (um diploma, a sabedoria deste mundo ), Ele quer nos dar uma coroa. A coroa da vida. O dinheiro é consequência do trabalho das nossas mãos. Já a paz interior, só Deus pode dar (João 14.27).

E, desta forma, Cristo é crucificado novamente e só desce da cruz quando nós vamos ao seu encontro. É quando nos recebe de braços abertos e, os fecha, quando nos entregamos a Ele e O abraçamos.

"Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, E provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério" (Hebreus 6.4-6). (Com Bispo Luciano Nascimento).