Analista da Embrapa é o novo Secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá

Daniel Montagner, Analista da Embrapa, e o novo Secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá







A posse de Daniel Montagner está marcada para esta segunda-feira, 15/04





O zootecnista Daniel Montagner, analista de transferência de tecnologias da Embrapa Amapá, será empossado no cargo de Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural pelo governador do Amapá, Waldez Góes, na tarde desta segunda-feira, 15/04, durante solenidade na sede do Palácio do Governo, em Macapá (AP). O novo secretário possui experiência em capacitação técnica para extensionistas e produtores do Amapá e gestão de equipes, atuando com ênfase nos temas aquicultura, bubalinocultura e Sistema Integrado de Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

O novo titular da SDR ingressou na Embrapa em junho de 2011, quando assumiu as funções de analista no setor de laboratórios das pesquisas em aquicultura e pesca, foi gestor destes laboratórios e posteriormente nomeado Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologias. Antes de ingressar na Embrapa, Daniel Montagner também atuou como professor da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), ministrando as disciplinas Empreendedorismo e Agronegócio, Ictiologia, Nutrição de Animais Aquáticos, Piscicultura e Ranicultura; e como instrutor de capacitação rural pelo SENAR Amapá.





Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal Santa Maria (UFSM) e Mestre em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Daniel Montagner é analista lotado na área de Transferência de Tecnologias da Embrapa Amapá, contrato através de concurso público em junho de 2011. Ele é autor de diversas publicações técnico-científicas, como artigos e notas científicas em periódicos científicos indexados, resumos expandidos em congressos científicos, resumos em anais de congressos, além de ter participado de 14 bancas de trabalho de conclusão de cursos de Graduação no Rio Grande do Sul e no Amapá. O novo secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá tem 44 anos de idade, nasceu em Faxinal do Soturno (RS), é casado e pai de dois filhos, um gaúcho e um amapaense.