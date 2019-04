MANDATO ESTADUAL DE JESUS PONTES (PTC)

Bom, estou a dois meses que assumi a cadeira de deputado estadual do Amapá, com as pautas muito ligadas ao setor primário que é as produções agrícolas e pecuária. Somos membro das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Fundiária e Agricultura, a de Empreendedorismo e sou suplente na de Relações Exteriores. Porque dessas comissões? Elas são de suma importância para construir o modelo do setor produtivo dentro da Casa de Leis e informar aos meus pares, de como podemos tirar o Estado do Amapá do marasmo econômico. Sabemos do esforço político e estrutural que o Executivo tem feito, mas a Assembleia precisa fazer sua parte. Por exemplo: Revisar a Lei Ambiental do Estado, para flexibilização de novos negócios. Sabemos que hoje o principal entrave no Estado é regularização fundiária, e temos que resolver esse problema. E adianto a vocês que na próxima semana, teremos uma agenda com o ministro da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a nossa ideia é levar os 24 deputados estaduais, a Bancada Federal (deputados federais e senadores), governador, para pedirmos uma Força Tarefa para o Estado para regularização fundiária. E que comecemos a fazer a regularização pelas áreas que já estão produzindo e que se faz necessário. Em 2005/2006 fui líder de uma equipe que tratou do Estudo da Pobreza no estado do Amapá, e foi detectado que tínhamos 23% da população abaixo da linha da pobreza, de lá para cá, esses números somente aumentaram e estão em 46%, dobrou e porque isso aconteceu? Mesmo o governo fazendo concursos públicos, investimentos em obras, etc.... Isso porque você não tem negócio novos no Amapá e a falta de emprego é a forma natural de empobrecimento. Então essa é a minha pauta clara, de resolver os gargalos estruturantes do Estado, principalmente a Regularização Fundiária e o Licenciamento Ambiental.