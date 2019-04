AUMENTOS DE TARIFAS E PREÇOS ESTOURA O ORÇAMENTO FAMILIAR DO AMAPAENSE

Em fevereiro de 2019 a Petrobras anunciou que elevou os preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) envasado em botijões de até 13 kg, o chamado gás de cozinha, em 1,04% a partir de terça-feira (5). No Amapá, o reajuste chegou aumentar em cerca de R$ 2 o valor do preço médio do produto. Atualmente, o produto é comercializado na capital a valores que vão de R$ 73 a R$ 83, segundo tabela da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Porém nos municípios do extremos do Amapá, principalmente em Oiapoque, devido ao difícil acesso, chegou a mais de R$ 107,00.