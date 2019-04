Waiãpis em ação do INSS e FUNAI























AP: Centro de Atendimento Digital beneficiará indígenas e trabalhadores







Mais de cinco mil indígenas de 48 aldeias da etnia dos Waiãpis, que residem no Parque Nacional do Tumucumaque, além de outros trabalhadores da região, serão beneficiados com a inauguração do Centro de Atendimento Digital da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari (PMPBA), que atuará em parceria com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O evento ocorrerá no dia 1 de maio, a partir da 10:30 horas, na rua Francisco Braz, 347 – centro. A inauguração fará parte da programação das comemorações do aniversário de criação daquele município.





Essa modalidade de atendimento, que acolhe recomendação do Ministério Público, é fruto de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a Gerência-Executiva do INSS em Macapá (AP) e a Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari (PMPBA). O objetivo desse acordo é proporcionar mais comodidade aos segurados, que não precisarão se locomover até a Agências do INSS, na capital ou em outros municípios, para dar entrada em requerimentos de benefícios previdenciários.

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) prevê os seguintes atendimentos no modulo digital: aposentadoria por idade, urbana ou rural, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxilio reclusão, beneficio assistencial ao idoso e ao deficiente, salário-maternidade urbano e rural, certidão de tempo de contribuição, revisão de benefícios, extrato previdenciários, recurso à JRPS e cópias de processos.





Seção de Comunicação Social INSS/AP