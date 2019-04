 Cristo Por Elas

:

A mulher, nas Bodas em Cana da Galiléia, provoca a primeira menção da “hora” que ainda não chegou, mas está iniciando com o princípio do programa dos sinais de vida; Uma mulher samaritana dialoga com Jesus sobre questões hermenêuticas do culto e da teologia; Marta, proclama sua profissão de fé messiânica no Cristo Ressurreição e Vida; Maria de Betânia, a amiga, unge Jesus para a sua hora suprema; A mulher, na hora do parto, é símbolo do sofrimento articulado com a alegria que gera o novo; Maria a mulher, mãe de Jesus, que já estava presente na festa da aliança e, solidária na hora da dor e da morte de cruz de Jesus e os dois crucificados com ele; Maria Madalena vai à procura daquele que foi depositado como morto no Jardim e se encontra com o Mestre vivo que a chama e envia a anunciar a Boa Notícia da Vida Nova e Ostara, deusa da primavera e representante da fertilidade, vem para desmistificar os mitos da páscoa e trazer reflexões para os dias atuais.

06 mulheres relatando 06 versões diferentes da vida e morte de Cristo