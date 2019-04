Embrapa participa da apresentação de linhas de financiamento Finep 2019





A Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá (Setec) apresentou a diversas instituições de pesquisa do estado as linhas de financiamento da Financiadora e Inovação e Pesquisa (Finep) da agenda de 2019. O chefe geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém, esteve no evento que ocorreu na manhã desta terça-feira, 16/04, na Setec, em Macapá (AP), acompanhado do chefe adjunto de Transferência de Tecnologias, Adilson Lopes.

A apresentação foi feita pelo gerente regional Norte da Finep, Rodrigo de Lima, que destacou as quatro linhas de financiamentos (Floricultura e Fruticultura do Bioma Caatinga, Cirurgia Robótica em Hospitais Universitários, Agropecuária Aplicada e Química Forense) para Projetos Transversais dos Projetos Institucionais (Chamada atual 02/2018). O prazo para envio de propostas é 15 de maio deste ano. Rodrigo Lima apresentou ainda a possibilidade de financiamento de equipamentos (especificamente para manutenção), que propõe o aporte de R$ 20 mil a R$ 200 mil em manutenção de até quatro equipamentos por propostas, sendo que o valor individual do equipamento deve ser de no mínimo R$ 200 mil. "Devemos focar em propostas no âmbito da transferência de tecnologia, e fortalecimento dos laboratórios de Instituições do Amapá", destacou Rafael Pontes, secretário da Ciência e Tecnologia do Amapá.





O chefe geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém, agradeceu o esclarecimento da Finep e falou sobre a relevância da agenda com a Finep. “Destaco e parabenizo o secretário Rafael Pontes, pela capacidade de mobilização do setor do Amapá, por reunir as instituições de pesquisa do Amapá na Agenda 2019 da Finep. Esse é o grande papel de uma Secretaria, com relação ao fortalecimento da ciência e tecnologia", ressaltou Melém.





A Finep atua em todas as cadeias da inovação como apoiador e tem focado na construção de projetos interinstitucionais. Além das propostas na manutenção de equipamentos e infraestrutura de laboratórios, investe no aporte de recurso para propostas que prevêem consultorias e suporte de empresas privadas, que queiram agregar sua expertise mercadológica aos produtos, processos e serviços advindos da pesquisa financiada. O diferencial dessa agenda atual é oportunizar custeio para recursos humanos, compras de equipamentos nacionais e internacionais, entre outros gargalos que permeiam a pesquisa. Destaca-se ainda que a Finep possui um novo desenho organizacional, por meio de escritórios regionais, sendo o da Região Norte localizado em Belém (PA).





Texto e fotografias: Aline Furtado