Empossados novos integrantes da equipe de governo de Waldez Góes

é mestre em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já atuou como analista de transferência de tecnologia da Embrapa Amapá, supervisor do setor de implementação do Programa de Transferência de Tecnologia, chefe adjunto de transferência de tecnologia, analista responsável na gestão dos laboratórios do prédio de aquicultura e pesca, professor do curso de engenharia de pesca da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e do serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).