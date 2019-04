Justiça Eleitoral por meio de seus veículos contribui para a conscientização do autismo





O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), com o intuito de contribuir na conscientização do autismo, adesivou todos os veículos da Justiça Eleitoral. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de dezembro de 2007.

André Ribeiro - chefe da seção de transporte, que tem dois filhos portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA, percebeu que os veículos da Justiça Eleitoral têm visibilidade no uso diário, trafegando por vias públicas, dessa forma, se torna um meio para divulgação de campanhas de conscientização. “Nossa função não é somente esse trabalho administrativo, nós trabalhamos com o público. A questão do autismo é algo que me envolve pessoalmente, é um momento importante de trabalhar essa divulgação. Temos discriminações diversas com as crianças portadoras de TEA, precisa haver inclusão tanto social quanto na educação, muito precisa ser feito para que não fiquem esquecidas e excluídas do convívio comum”, pontuou.

