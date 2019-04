No Dia Mundial de Combate à Hipertensão (26/04),

conheça 7 temperos que ajudam a reduzir o sal nas refeições





Pressão alta é fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas; problema pode ocorrer por muitos motivos, incluindo a ingestão descontrolada de sódio









São Paulo, abril de 2019 – O Dia Nacional de Combate à Hipertensão (26/04) é a data para lembrar a importância de manter a pressão sanguínea sob controle, uma vez que ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência cardíaca e renal.









“As cardiopatias possuem diversos fatores de risco ignorados pela população”, afirma Dr. Marcelo Sampaio, cardiologista e membro do comitê científico do LAL. Um deles é a pressão alta, que pode ocorrer por muitos motivos, incluindo a ingestão descontrolada de sódio.

Muitos alimentos ultra processados, contém alta quantidade de sódio como embutidos, enlatados, biscoitos salgados, maionese, alimentos em conserva, sopas e temperos prontos. Em relação ao sal de cozinha, alimento riquíssimo em sódio, o médico adverte que devemos consumir no máximo 5g por dia, o equivalente a 5 colheres de café rasas.





Segundo ele, existem alguns substitutos do sal que podem trazer muitos benefícios para a saúde. “Temperos como alho, salsa, coentro, cebola, cebolinha, manjericão, tomilho, orégano, limão, louro podem ser excelentes ideias para alimentar-se com sabor e manter a saúde do coração”, diz o médico.





Confira alguns temperos que podem tornar a alimentação saudável e prazerosa:





Alho

Além de combinar com praticamente todas as comidas, é um anti-inflamatório natural. Na gripe, ajuda a eliminar secreções respiratórias e induz a sudorese, diminuindo a febre. Ajuda a prevenir a arteriosclerose e abaixar a pressão arterial. Ajuda a remover a gordura da alimentação fazendo com que o organismo não a absorva completamente. Pode ser utilizado na forma de óleo, que tem recomendação de 60-100mg/dia, ou bulbo seco, 2 a 4g, 3 vezes ao dia.





Cebola

Limpa secreções respiratórias, melhora dores articulares, é antidepressiva, antioxidante e anti-inflamatória. Cuidado com a cebola crua em excesso, pois podem "agredir" o estômago. Caso haja sensibilidade, use-a na forma de caldos.





Limão

Tem propriedade anti-infecciosa, pode ser utilizado tanto na forma de sucos como na forma de chás. Utilizado para infecção urinária, pois cria um meio impróprio para a sobrevivência da bactéria no trato urinário. Cai muito bem para temperar saladas e peixes.













Tomilho

Antisséptico, ajuda na prevenção de problemas respiratórios, reduz o colesterol e protege contra o envelhecimento das células. Utilize nos temperos, principalmente em alimentos consumidos crus como a salada e nas carnes como frango e carne vermelha





Manjericão

Antiviral, auxilia no tratamento de cataratas e diabetes. Acelera a cicatrização da pele e protege contra desconfortos intestinais. As folhas frescas podem ser consumidas com peixes ou rizotos, as folhas secas ou em pó para temperar várias preparações e alimentos





























Salsa





Utilizada para problemas de circulação e retenção de líquidos, celulite, anemia e esgotamento físico. Beneficia a digestão e tireoide. Pode ser utilizado in natura, em forma de pastas ou em chás. Consumir 3 folhas de salsa antes das principais refeições ajuda a retirar as toxinas do organismo. Na forma de pasta, pode-se fazer um patê de salsa utilizando um maço e água suficiente para bater no liquidificador e ficar na consistência adequada. Tempere com azeite e passe em pães e torradas.





Alho Poró





Um vegetal com alto teor de fibras e inúmeras vitaminas e minerais, contribui para o bom funcionamento do intestino, previne câimbras, fortalece os músculos e estimula a calcificação óssea. Previne o envelhecimento, melhora o sistema cardiovascular e estimula o sistema de defesa. Na culinária, por ter um sabor suave em relação a salsa, cebola e cebolinha, cai bem em quase todas as preparações culinárias.

