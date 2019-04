TRT8 realiza grande leilão no dia 3 de maio

A Central de Execução de Mandados do TRT8 realiza o primeiro Leilão Unificado no dia 3 de maio de 2019. O leilão será presencial, ou seja, os participantes podem dar lances presencialmente, comparecendo no depósito público do TRT8 na Rua Cláudio Sanders, 1110 em Ananindeua.

Esse é o primeiro Leilão Unificado Presencial de 2019 do TRT8. O último foi realizado em abril do ano passado, quando foi vendido o total de 59 bens e arrecadados R$ 89.810,00. Auditório David Mufarrej, na Universidade da Amazônia- UNAMA (campus da Av. Alcindo Cacela Nº 287). A chefa do Setor de Leilões do TRT8, Sandra Pereira, afirma que a expectativa para este próximo leilão é ainda melhor. "Minha expectativa é a melhor possível. Estou torcendo, vibrando e me empenhando junto com a Assessoria de Comunicação (ASCOM8) para que o nosso evento seja melhor do que ano passado".

Como participar?

Os interessados em participar já podem comparecer e se cadastrar na central de Mandados no TRT8, na Praça Brasil na TV Dom Pedro I. Além disso, podem também ir uma hora antes no dia do leilão no depósito público do TRT8, localizado na Rua Cláudio Sanders, 1110 em Ananindeua.

Quem pode e quem não pode participar?

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar de um leilão, desde que maior de 18 anos e capaz e que esteja na livre administração de seus bens.

Não podem participar as pessoas que constam no Art. 690-A do Código de Processo Civil, nem servidores e juízes do TRT8.

Onde ver os bens?

Para este leilão estão disponíveis, avião, veículos, imóveis, máquinas industriais, caixões, itens de vestuário, entre outros bens. Alguns podem ser visitados no depósito público do TRT8 na rua Cláudio Sanders, 1110 a partir do dia 15/04 de 08h às 15h.

A relação dos bens pode ser consultada junto ao Setor de Leilões, pelo telefone (91) 4008-7244.





Serviço: 1º Leilão Unificado de 2019 do TRT8