OFICINA “CORPO CÔMICO” - OFICINA DE PALHAÇO

Diocélio Barbosa iniciou sua carreira artística no ano de 2000. Possui experiência na Aérea de Artes como: Ator, Palhaço, Circense, Diretor, Arte-Educador, Pesquisador, Produtor e Gestor Cultural. Licenciado em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Paraíba, Especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade Federal de Campina Grande com estudo em Marketing Cultural e Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no qual também participa dos grupos de pesquisa: ÍMAN - Imagem, Mito e Imaginário nas Artes da Cena e Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação - CIRANDAR. Atualmente é Gerente de Circo do Estado da Paraíba e da Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm ambas pela FUNESC. Participou como bolsista de importantes projetos de extensão e pesquisa na aérea circense pela UFPB: “O Circo na Escola” pelo PROBEX e “Dramaturgia Circense” pelo CNPq. Estagiou no SESC/PB setor de cultura. Contribuiu com o movimento circense na criação da Cia. de Teatro e Circo Lua Crescente (2002), do Fórum Paraibano de Circo (2007), do I Núcleo de Pesquisa Aérea da Paraíba (2007), da Trupe Arlequin de Circo Teatro (2008) e da Cia. dos Clownssicos (2015). Como produtor coordena as atividades da produtora Arlequin Produções, pelo qual idealizou o projeto Balaio Circense (atualmente na V edição). Formado pelo curso de reciclagem da Escola Nacional de Circo/FUNARTE (RJ). Palhaço por convicção já apresentou em diversos festivais pelo Brasil e na Argentina, participou de mais de quinze encontros com palhaços renomados através de oficinas de formação na arte da palhacaria. Atualmente é membro da ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas através do GT - Mito, Imagem e Cena. Um dos autores do livro Artes da Cena organizado por Narciso Telles (MG).