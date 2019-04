Com novo aeroporto inaugurado, Amapá pode se tornar base logística para a Amazônia

Nova estrutura do terminal de passageiros compõe conjunto de obras prioritárias do Estado para dinamizar economia de seus polos produtivos.









Governador Waldez Góes participou da cerimônia de inauguração do novo Aeroporto Internacional de Macapá, entregue pelo presidente da República, Jair Bolsonaro





O Amapá entrou nesta sexta-feira, 12, em um novo patamar de desenvolvimento econômico e social com a inauguração do novo Aeroporto Internacional de Macapá, entregue pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pela primeira vez cumprindo agenda no Estado. Ao cumprimentar as autoridades presentes, o governador Waldez Góes disse que a obra representa mais uma etapa cumprida no projeto de levar o Estado a sair da condição de dependência de transferência de recursos da União e conquistar sua plena autonomia. E ainda pode servir de base logística para desenvolver a Amazônia com um terminal de passageiros e cargas de alto padrão.





Na cerimônia de entrega, o presidente Jair Bolsonaro falou que uma obra desse porte abre as portas para o turismo, para o comércio e para a integração do Amapá com o resto do país. Inclusive, o ministro da Infraestrutura, Tarcício Gomes de Freitas, que veio acompanhando a comitiva presidencial, reconheceu a importância de garantir não apenas a mobilidade urbana à população, como também de conectar as regiões por meio de rodovias. E mencionou a conclusão dos trechos norte e sul da BR-156, no Amapá, de responsabilidade do governo federal, para alavancar o desenvolvimento do Estado.





Waldez Góes também mencionou que, mesmo a obra não sendo realizada pelo Executivo estadual, ela estava incluída no conjunto de obras consideradas prioritárias para agregar a infraestrutura necessária para dinamizar a economia local. “Sempre consideramos a reestruturação do Aeroporto Internacional de Macapá uma das obras fundamentais para dar sustentação ao projeto de desenvolvimento econômico e social do Amapá. Por isso, sempre participamos ativamente das articulações empreendidas para conseguir assegurar o compromisso do governo federal com a execução desse projeto”, destacou Góes.





Complementando, o governador amapaense enalteceu a sensibilidade dos presidentes que olharam de forma especial para a Amazônia e entenderam a relevância de uma estrutura aeroportuária como essa, que aumenta a autoestima de seus habitantes. Além disso, com o novo aeroporto, o Amapá passa a contribuir ainda mais com a sustentabilidade econômica da Região Norte, através da movimentação de passageiros que saltará de 2,1 milhões para 5 milhões ao ano.





Em seu discurso, a presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura (Infraero), Martha Sellier, descreveu a nova estrutura do aeroporto de Macapá dizendo que o governo federal estava entregando “um diamante em plena a Amazônia” lapidado por várias mãos e citou o empenho de todos os envolvidos na articulação de recursos para a obra, como a atuação da banda federal amapaense. “Investimos R$ 167 milhões em uma infraestrutura à altura da qualidade de serviços que os nossos usuários merecem. Com isso, esperamos atrair novos voos e mais desenvolvimento para a região. Nosso compromisso é ter mais brasileiros voando a preços justos conectando todo o nosso país”, afirmou Sellier.





Ao falar de novos voos e preços justos, Martha Sellier citou a iniciativa do governador Waldez Góes de ir ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) propor a redução do ICMS sobre o querosene e gasolina de aviação. “Grande tem sido as iniciativas do Estado no sentido de baratear as operações das companhias aéreas. Com isso, temos certeza que teremos mais operações, mais destinos e mais passageiros [usufruindo de serviços aéreos]”, vislumbrou.