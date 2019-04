Presidente do TJAP participa de visita monitorada às instalações do Sistema Fecomércio em Macapá

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, João Lages, participou na sexta-feira (5), de uma visita monitorada às unidades que compõem o Sistema Social administrado pela Federação do Comércio (Fecomércio/AP), em Macapá. Além do prédio anexo da entidade, foram visitadas as instalações do Sesc Centro, Sesc Araxá e Senac. “Temos dito que nossa administração será baseada no diálogo, cooperação institucional e transparência. Assim, este encontro consolida a parceria já existente e renova laços para futuras ações”, destacou o desembargador-presidente João Lages. O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, João Lages, participou na sexta-feira (5), de uma visita monitorada às unidades que compõem o Sistema Social administrado pela Federação do Comércio (Fecomércio/AP), em Macapá. Além do prédio anexo da entidade, foram visitadas as instalações do Sesc Centro, Sesc Araxá e Senac. “Temos dito que nossa administração será baseada no diálogo, cooperação institucional e transparência. Assim, este encontro consolida a parceria já existente e renova laços para futuras ações”, destacou o desembargador-presidente João Lages.

Segundo o presidente da Federação, Eliezir Viterbino, o objetivo da visita institucional foi evidenciar as atividades realizadas por meio da Fecomércio: Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Instituto de Pesquisa do Comércio (IPDC), dando visibilidade para a importância da atuação do "Sistema S" como um instrumento de desenvolvimento social para o Amapá. "Um dos nossos objetivos é que todos conheçam os serviços que o "Sistema S" desenvolve com foco na sociedade, e que divulguem nossas ações de forma verdadeira", explicou.

A programação iniciou no prédio anexo da Fecomércio, localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 552, Centro, onde foi apresentada toda a estrutura da unidade inaugurada há cinco meses e que concentra serviços como o Hall Sindical, Hall dos Executivos, o espaço Mulheres Empreendedoras do Bem (MEB), Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) e o Pronto Atendimento Empresarial (PAE). Na unidade, foi apresentado também o projeto arquitetônico do novo prédio da Fecomércio e o Banco de Empregabilidade do Comércio (BEC).





Na sequência, os visitantes seguiram para as unidades do Sesc Centro e Sesc Araxá, locais em que são prestados serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Na unidade Sesc Centro, foi possível conhecer o restaurante, espaço de descanso e leitura montados para o trabalhador do comércio. Já no Sesc Araxá, as unidades móveis OdontoSesc e Saúde Mulher, e a Escola Sesc foram visitadas.

O encerramento aconteceu no Senac, que oferece cursos profissionalizantes aos trabalhadores amapaenses. Foram visitados os Laboratórios de Saúde (Enfermagem, Estética, Odontologia e Farmácia); Salão de Beleza Pedagógico; Laboratórios de Informática; Cozinha Pedagógica e Restaurante Pedagógico, além do Bloco Administrativo, Auditório de eventos e Biblioteca da unidade.

Participaram, ainda, os diretores regionais (Sesc) e (Senac), Êmilie Pereira e José Iguarassu Monteiro, respectivamente; o comandante da 22ª Brigada de Infantaria e Selva, general Viana Filho; o promotor de Justiça Marcelo Moreira; a presidente da Agência Amapá, Tânia Miranda; a secretária adjunta da Sefaz, Neiva Nunes; superintendente do IPHAN no Amapá, Haroldo Oliveira; secretária Municipal de Macapá de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, Jamaíra Ferreira; presidente das Mulheres Empreendedoras do Bem (MEB), Jane Viterbino; e representantes de sindicatos do setor.

Com fotos e informações das Assessorias de Comunicação do Ministério Público do Amapá e da Fecomércio