Vacina contra gripe: Município inicia imunização para mais um grupo prioritário

A Prefeitura de Macapá iniciou nesta segunda-feira, 22, mais uma etapa da vacinação contra a gripe. Desta vez, para o grupo prioritário composto por mulheres que estão no pós-parto e profissionais da saúde. As pessoas que compõem esse grupo têm até 26 de abril para procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e se imunizar.





No período de 10 a 17 de abril, a campanha aconteceu somente para as gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos, que são o maior público-alvo, com pouco mais de 46 mil a serem imunizadas. “Por questão de manutenção no site do Sistema Nacional de Imunização, ainda não conseguimos consolidar quantas doses já foram aplicadas. Mas, desde que iniciamos a campanha, a procura tem sido grande em todas as unidades”, explica a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.





Para os profissionais da saúde é necessária comprovação por meio de carteira funcional ou declaração do local de trabalho que comprove vínculo. A campanha, que segue até 31 de maio, é voltada, além dos profissionais de saúde, para grávidas, crianças, puérperas, idosos, indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.





“As pessoas que fazem parte do público-alvo e por algum motivo não se imunizaram no período estipulado ainda podem procurar a unidade mais próxima ou aguardar o dia D de Mobilização para se vacinar. O cronograma é feito para evitar filas. Mas, independente dele, as pessoas têm até 31 de maio”, diz Cantuária.





Confira o cronograma:





10 a 19 de abril - crianças de 6 meses a menores de seis anos e gestantes;

22 a 26 de abril - trabalhadores da saúde; puérperas;

29 de abril a 03 de maio - indivíduos com 60 anos ou mais; povos indígenas;

04 de maio - Dia D de Mobilização Nacional;

06 a 10 de maio - professores;

13 a 17 de maio - portadores de doenças crônicas;

20 a 24 de maio - profissionais do sistema prisional, população privada de liberdade;

27 a 31 de maio - adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.