Ciclo Junino 2019





Um mês de festejos de uma tradição cultural brasileira













Reinaldo Coelho









É início da manhã do dia 19 de março e os agricultores do Nordeste se apressam em sair de casa e observar o tempo, procurando algum sinal de chuva. Reza a tradição que, se for plantado nessa data, dia de São José, e houver chuva, não faltará milho em uma das festas mais esperadas pelo sertanejo, a de São João. Festa rica, com fartura de comida e bebida, fogos e fogueiras, e em tradições seculares, o ciclo junino é um dos mais cultuados pela população nordestina, seja nas grandes cidades ou nos sítios escondidos do interior.





O Brasil ainda era colônia de Portugal quando as festas juninas começaram por aqui, trazidas pelos jesuítas para festejar os santos de junho: Antônio, João e Pedro, de acordo com a tradição da Igreja Católica. Hoje, essas festas fazem parte do folclore e são as manifestações populares mais praticadas no Brasil; no Nordeste, são mais aguardadas e concorridas que o Natal. É um evento em que todos comemoram, comem doces e comidas típicas, vestem-se a caráter e dançam quadrilhas.





Nessa época o trio Antônio, João e Pedro se revezam durante os festejos, que começa realmente na véspera do dia de Santo Antônio, dia 12. É quando ele entrega a festa para São João (no dia 24), que entrega para São Pedro (dia 29), que, por sua vez, entrega a festa para Santana, mãe da Virgem Maria (29 de julho)'.





Se São João tem o apreço popular, Santo Antônio - tido apenas como um santo casamenteiro na maior parte do Brasil - tem outro status em Igarassu. Além da forte devoção popular, o santo também é vereador municipal. Ainda nos tempos do Brasil Colônia, ele foi investido da patente de Tenente de Artilharia e Capitão, mesmo naquela época não havendo nenhum quartel na cidade. Mais recentemente, Santo Antônio foi eleito vereador, com o título de Protetor da Câmara, e seu salário atualmente é destinado ao Convento de Santo Antônio, que data de 1588.









No Estado do Amapá, onde predomina a migração nordestina, esses festejos já estivem em altas no seio da sociedade, com as tradicionais fogueiras, nas portas das residênciaas, onde se trocavam as guloseimas da época e as famílias realizavam a famosa ‘pular-fogueira’ com as crianças das quais se tornavam madrinhas/padrinhos. Além da apresentação dos bois bumbás e quadrilhas das ruas eram apresentadas. Com o desenvolvimento veio o asfalto, os prestamentos e as fogueiras sumiram das ruas de Macapá.





Nas próprias escolas, onde essa data era enriquecida pela apresentação das quadrilhas e vendas de práticos típicos e os famosos e disputadíssimos ‘Miss Caipira’ que ajudavam os cofres das Caixas Escolar e possibilitavam adquirir ou construir alguma coisa em benefício da escola.





Esses festejos no Amapá, estão restritos a algumas iniciativas e predomina a grande disputa das quadras juninas, que cresceu e tornou-se um desfile apoteótico, com grandes números de membros e com designes, coreografias e apresentações luxuosas que envolve todos os 16 municípios amapaenses.









Um total de 16 grupos se apresentaram no sábado (18) e domingo (19), dando início a 11° edição do "Arraiá no Meio do Mundo". As apresentações aconteceram na praça onde fica o prédio do Super Fácil do bairro Beirol, na Zona Sul de Macapá.





As apresentações das quadrilhas não foram classificatória, mas foram avaliadas pelos oito jurados e premiadas de forma simbólica, para que os grupos tenham uma prévia do que precisa ser melhorado e corrigido. Aconteceu a entrega de troféus aos primeiro, segundo e terceiro lugar, assim como o melhor marcador e a vencedora do concurso de musa junina e mister junino, que também ocorre no dia.





Segundo explica um dos organizadores do evento, Urielson Duarte, o pré-festival é o "ponta pé inicial" da festa que teve seus preparativos iniciados em novembro, mas acontece oficialmente entre 26 de junho e 10 de julho, entre as fases eliminatórias e classificatórias.





os grupos possam fazer os ajustes necessários em suas apresentações", explicou. "Nosso trabalho se estende por oito meses do ano, entre visitas técnicas, ensaios, seletivas e apresentações. Com essa prévia do que é o festival Arraiá no Meio do Mundo,os grupos possam fazer os ajustes necessários em suas apresentações", explicou.









Durante a comemoração da quadra junina, além das apresentações das quadrilhas, haverá, no dia 30 de maio, o coquetel de apresentação dos casais de noivos e garoto e garota Fefap nas categorias estilizada, diversidade e tradicional. Todos compõem a corte junina. Também serão sorteadas as chaves da ordem de apresentação dos grupos de quadrilha.





A programação se estende ainda aos grupos de quadrilhas dos municípios de Porto Grande, Pedra Branca, Calçoene, Oiapoque na etapa da seletiva intermunicipal, que acontece no dia 22 julho, na cidade de Ferreira Gomes.

De acordo com a organização, mais de 5 mil pessoas são esperadas nos dias de festa, que recebem, ao todo, 72 grupos de quadrilhas juninas do estado, durante a programação completa. Desses, 40 são da capital, divididos entre três categorias, grupos 1, 2 e tradicionais.

No dia 26 de junho ocorre a etapa eliminatória do concurso interestadual de quadrilhas e nos dias 5 e 6 de julho serão realizadas as finais do concurso estadual. Os ingressos individuais custam R$ 5 e a mesa com quatro pessoas R$ 40. Todo valor arrecadado será revertido para melhorias na estrutura da festa.





Festas juninas agitam comércio em Macapá, Mazagão e Santana





Decoração, comida, bebidas quentes e trajes típicos são indispensáveis nas tradicionais festas juninas. Nesta época do ano, a procura por artigos movimenta alguns setores do comércio de forma significativa na capital amapaense.

O comércio das duas maiores cidades amapaenses já está preparado para esse período festivo, que não acontece somente neste mês de junho, já que as festas se estendem até julho e agosto. A festa junina é uma cultura bem popular e em vários pontos das cidades de Macapá e Santana e nos demais municípios acontecem festejos, seja na rua e até mesmo em escolas, o que estimula o consumo desses produtos”, O comércio informal, no casos os ambulantes, são beneficiados nesse período, principalmente nas edições das disputas das quadrilhas no "Arraiá no Meio do Mundo".

Arraiá no Meio do Mundo





O Arraiá no Meio do Mundo é realizado desde 2008. Neste ano de 2019 o evento foi iniciado em maio, com os pré festivais nos polos municipais, concursos para escolher a Corte Junina, seletivas nos polos e agora segue para o Festival Estadual, que acontece em Macapá.

Comidas tipicas da epoca junina