Como Se Acalmar Numa Crise de Ansiedade

Ansiedade ganhou a fama de mal do século. Muitos de nós sofremos de constantes ataques de ansiedade. A ansiedade vai e volta.

Existem diferentes níveis de ansiedade. Alguns casos em que se manifestam de maneira muita intensa e constante de forma que requerem inclusive tratamento médico e psicológico.

Não pretendo abordar aqui esse nível mais sério de distúrbio de ansiedade. Se for esse o seu caso, o melhor é procurar ajuda especializada.

Quero falar aqui sobre a ansiedade normal que acontece na vida de todas as pessoas e com a qual muitas vezes nos trazem dificuldades.

Nesses casos podemos tomar algumas atitudes específicas que podem contribuir para lidarmos melhor com a situação.

Em primeiro lugar é importante observar quando a crise de ansiedade se estabelece.

Alguns dos sintomas físicos da ansiedade mais comuns são pressão no peito, tensão nos músculos do corpo, suor, sensação generalizada de desconforto.

Mas o que causa a ansiedade?

A raiz da ansiedade está nos nossos pensamentos. Geralmente é fruto de um medo do futuro. Um medo de dar errado.

Começamos a pensar que algo não vai sair de acordo com o resultado que projetamos como sendo o desejado e então começa a surgir uma ansiedade.

Por exemplo, vamos dizer que você tenha feito algo que deu errado no trabalho. Então começa a projetar que o seu chefe vai lhe chamar e demiti-lo.

No momento que isso passa pela cabeça surge uma ansiedade derivada do medo que isso aconteça. Você começa a pensar que vai ficar sem dinheiro para pagar as contas e que a sua família vai passar necessidades entre outras coisas.

Quanto mais catastrófica for a situação imaginada, maior o nível de ansiedade que você vai criando.

Outro momento você é convocado para dar uma apresentação em público. Falar em frente a um grande número de pessoas é uma das coisas que causa bastante ansiedade às pessoas.

Vêm aquele medo: “E seu eu esquecer do que era para falar?”; “E se não gostarem do que eu disser?”; “E se fizerem perguntas que não sei responder?”. Novamente começa a bater a ansiedade.

Acontece também quando você resolve fazer grandes mudanças de vida e sair da sua zona de conforto. De repente você decide seguir uma nova carreira.

Mudar de emprego. Mudar de cidade. Mudanças grandes como essas geram muita ansiedade. Surgem pensamentos: “E se não der certo como vai ser?”.

Pode acontecer nos relacionamentos. Tanto nos relacionamentos do trabalho como pessoais. A ansiedade surgir quando você precisa se reunir com uma pessoa importante que não conhece.

Ou quando você resolve terminar o relacionamento atual. Surgem pensamentos: “Como será minha vida de solteiro(a)?”. Então surge novamente a ansiedade em função da insegurança do que traz o futuro.

Esses são apenas alguns poucos exemplos de momentos que ansiedade surge e atrapalha nossa vida. Certamente você pode lembrar de muitos outros exemplos que se apliquem melhor a sua realidade.

O que fazer para controlar a ansiedade?

Separei aqui algumas dicas de como se acalmar numa crise de ansiedade para ajudar você nessas horas.

1. Respire fundo

No momento da crise, a coisa mais urgente é acalmar e baixar o nível de stress do corpo. Por isso, a primeira coisa é tentar relaxar respirando fundo. Faça um exercício de respiração.

Inale o ar, sinta o ar encher o abdômen e os pulmões. Segure a respiração e conte até três. Exale o ar. Repita o exercício por 10 vezes mantendo a concentração na respiração e em nada mais.

Isso ajuda a recuperar um pouco a calma e tirar o foco do motivo que está causando ansiedade.

2. Coloque-se em movimento

Saia para dar uma longa caminhada. Se possível vá fazer um exercício físico como correr ou praticar um esporte como futebol, tênis, natação ou qualquer outro.

Colocar o corpo em movimento libera endorfina e ajuda a dissipar a ansiedade.

3. Visite à natureza

Nestes tempos modernos passamos uma quantidade gigantesca do tempo frente à tela do computador, tv e celular. Uma forma excelente de relaxar é entrar em contato com a natureza. Sabe quando você sai de férias e vai pra praia?

Não dá pra estar tirando férias a todo momento, mas uma visita ao parque mais próximo da sua casa já pode trazer muito dessa energia positiva.

4. Distraia-se com outras coisas

A ansiedade é causada pelos nossos pensamentos. Uma forma de se livrar disso é arrumar uma distração que tire você daquele pensamento por uns instantes.

Pode ser, por exemplo, conversar com uma outra pessoa. Preferencialmente sobre assuntos que não tenham a ver com aquele que está lhe causando ansiedade. De preferência amenidades ou coisas engraçadas que possam lhe fazer relaxar.

Se tiver um hobby, pode ir se distrair com isso. Se tiver filhos pequenos, pode ir brincar com eles. Tirando o foco do motivo da ansiedade tira espaço para que não se crie ainda mais.

5. Substitua cenários negativos por positivos

Todos os itens anteriores estavam ajudam você a tirar a atenção da ansiedade para diminui-la no momento. Mas para que não retorne, é importante tratar a raiz do problema.

A raiz está no pensamento que traz a ansiedade. Geralmente preocupação que as coisas não saiam como você gostaria no futuro.

Nesse caso, faço a seguinte pergunta. Como você sabe que vai dar errado? Pode dar certo. Preocupação não são fatos.

As pessoas costumam demasiadamente pensar em cenários negativos não realísticos muito pouco prováveis de acontecer. E esses pensamentos só aumentam a ansiedade.

Então, por exemplo, digamos que a sua ansiedade esteja sendo causada pelo fato de você ter sido transferido de uma função para outra no trabalho. Isso está deixando você nervoso.

Começa a pensar que não vai conseguir executar a nova função, pode não se adaptar com os novos colegas etc.

Toda a mudança é estressante, mas em vez de focar no que vai dar errado, você pode começar a enxergar as possibilidades positivas. As coisas que podem dar certo.

Pense que vai ser uma excelente oportunidade de aprender novas habilidades profissionais, aumentar sua rede de contatos e tenha confiança de que você é capaz de suceder na nova função.

Isso irá ajudar a relaxar e colocar a cabeça no lugar certo.

6. Viva mais no presente

Retorne para o presente por um instante. Para um pouco de pensar tanto no futuro.

Veja o que tem de bom agora e o aproveite isso. Às vezes passamos do ponto e ficamos vivendo em excesso nas possibilidades do que vai acontecer esquecendo do que está acontecendo no momento.

7. Afirmações positivas

Como a ansiedade geralmente é causada por uma preocupação em relação ao futuro, uma forma de mentalmente reprogramar o seu cérebro em relação a essas preocupações é usando afirmações positivas

Vamos dizer que você seja um concurseiro e tenha crises de ansiedade por achar que nunca vai conseguir passar num concurso.

Nesse caso você pode criar afirmações como “Eu sou capaz de estudar e passar em qualquer prova que quiser”. Repita isso regularmente para criar a confiança e reduzir a ansiedade.

8. Músicas relaxantes

Ouvir música relaxante pode ser um excelente calmante para a ansiedade. Existem muitas músicas relaxantes que você pode ouvir.

Música de harpa, sons da natureza, healing music, música indígena. Só procurar no youtube que tem muitas.

9. Hábitos saudáveis

Parar de fumar, comer comida saudável, largar cafeína e refrigerantes contribuem muito para uma vida mais saudável e com menos ansiedade.

As pessoas que sofrem com ansiedade sabem das dificuldades que isso traz pro dia a dia. Mas lembre-se que é possível vencer uma crise de ansiedade. Nossos medos são as principais causas da ansiedade.

Toda vez que você estiver passando por essa desagradável experiência, muito provavelmente é porque está com uma preocupação demasiada em relação ao futuro.

Quando isso acontecer, lembre-se que o futuro pode ser positivo. Bons resultados podem surgir. Tire o foco do negativo e concentre nas boas possibilidades do que vem pela frente.

Isso irá colocá-lo com a energia adequada para seguir em frente com mais calma e tranquilidade para buscar os seus sonhos e objetivos.

