12 DE OUTUBRO - DIA DAS MÃES INFLUÊNCIA NA ECONOMIA E NA FAMÍLIA

A sociedade moderna caracteriza-se por grandes mudanças nos campos da economia, da política e da cultura, afetando significativamente todos os aspectos da existência pessoal e social. Essas mudanças repercutem fortemente na vida familiar, desde o modelo de formação até o provedor do sustento, entre outros aspectos.





Hoje em dia não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem várias tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos, nos dias atuais existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens sem a companheira, a extensa, a homossexual, e ainda a nuclear que seria a formação familiar do início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente.





Porém, destaque-se que uma personagem continua firme nesses núcleos, a MÃE. Podemos ter todo os tipos novos e antigos da família, mas todos tem na mulher-mãe sua origem, pois ela tem o poder de ser a geradora e mantenedora da vida em seu ventre.





Isso porque o filho recebe da mãe, desde a vida intra uterina, impressões, sensações e sentimentos e esses registros podem ser repletos de amor, mas também de medos, inseguranças e outras emoções que influenciam diretamente na formação e desenvolvimento dos filhos.





Isso ocorre não só na infância, mas também na vida adulta gerando impacto em varias áreas: social, profissional e até afetiva. Impactos as vezes positivos e outras, negativos.





Impacto na economia





Impulsionadas pela nossa cultura consumista, as datas comemorativas são fundamentais para que o comércio seja aquecido, garantindo, assim, o giro da economia. Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais são as quatro datas mais importantes do varejo nacional. Somadas, chegaram à marca de quase R$ 30 bilhões no faturamento do ano passado - e R$ 24 bilhões provenientes apenas do Natal. Segundo o economista, os ramos mais beneficiados nesses períodos são o de vestuários e o alimentício.

O Dia das Mães, considerado pelo varejo nacional o Natal do primeiro semestre, deve registrar aumento real, descontada a inflação, de 3,8% no volume de vendas, em comparação a 2018, o que significa movimentação financeira da ordem de R$ 9,7 bilhões. A estimativa foi divulgada hoje (2), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, destacou que esse é o terceiro ano consecutivo de alta do faturamento do varejo brasileiro no Dia das Mães. "Desde que a crise [econômica] acabou, em 2016 e início de 2017, as vendas para o Dia das Mães vêm crescendo. É uma data importante para o comércio; é o Natal do primeiro semestre".





Fabio Bentes disse que, como se trata de uma data grande, acaba movimentando também um pouco a demanda por trabalhadores. "Como a expectativa de vendas é de alta, a contratação tende a crescer um pouco mais que no ano passado".





No Amapá









O Sistema Fecomércio, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio do Estado do Amapá (IPDC), realizou nos dias 24 a 26 de abril, a pesquisa de intenção de compras do consumidor macapaense para a comemoração do Dia das Mães deste ano. A pesquisa aponta que 78% dos macapaenses pretendem comprar algum presente para celebrar a data.





Visando fornecer informações acerca do comportamento do consumidor nessa data que é considerada a segunda melhor para o comércio varejista, a pesquisa questionou os entrevistados sobre valores das compras, itens de maior procura, formas de pagamento, locais para compras, motivos que levam a comprar e onde pretendem comemorar o dia das mães.





De acordo com os dados da pesquisa, 55% dos entrevistados têm a intenção de comprar entre 1 e 2 presentes e 33% pretende comprar até 3, revelando o desejo dos consumidores em presentear não somente a homenageada como também a esposa, avó, sogra e outras mulheres que integram o núcleo familiar.





Produtos mais procurados





Locais de Compras





Os entrevistas que responderam à pesquisa apontaram o centro comercial principal local para compras de dia das mães. 49% dos consumidores vão fazer suas compras nas lojas da área central da capital; enquanto 26% têm a pretensão de comprar nas lojas de shopping center; 9% em lojas de departamento; 8% em lojas de rua, bairro; 4% em supermercados e hipermercados; 2% dos consumidores pretendem adquirir o presente pela internet e 2% por catálogos.





Forma de Pagamento





O pagamento à vista (dinheiro, cartão de débito) é o preferencial para 64% dos consumidores macapaenses; 31% com cartão de crédito e 5% tencionam fazer compras utilizando crediário ou carnê. (Fonte: Fecomércio/AP)









MÃE DE CORAÇÃO





Desembargadora Sueli Pini e seus filhos





Toda relação de mãe e filho vem acompanhada de momentos extremamente prazerosos e de grandes desafios. E com a adoção não é diferente – o prazer de encontrar seu filho, formar sua família, criar vínculos de amor e poder acompanhar o desenvolvimento das crianças é o êxtase de toda mãe! Já os desafios, em sua grande maioria, são comuns a toda relação mãe-filho, seja esse filho adotivo ou não. Entretanto, há alguns desafios que são específicos da adoção, sobre os quais pouco se fala, apesar de seus desdobramento intensos e conflituosos, quando negados.

No Amapá, temos muitas mães com esse perfil, mas trouxemos uma personagem que tem se destacado como mulher em todos os mais de 20 anos vivenciados em terras Tucuju, ele é a magistrada Sueli Pini, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e sua primeira mulher presidente.

Sueli Pini é desembargadora-presidente do Tjap e cuida dos 10 filhos (Foto: Sueli Pini/Arquivo Pessoal)



“Conjugar tudo isso é um desafio enorme. Imagina trabalhar, depois ter que vir administrar a casa, preocupação 24 horas com o filho, formação deles, compromissos sociais, se dedicar ao companheiro e até mesmo cuidar de si próprio. Acredito que já está no nosso DNA essa característica de ser múltipla”, conta a desembargadora.





Para Sueli, cuidar da criação desde o filho mais velho, hoje com 34 anos, até a mais nova, de 9 anos, é um aprendizado diário, principalmente em ter que lidar com personalidades diferentes em meio a rotina de magistrada.

A desembargadora paranaense mora no Amapá há mais de 20 anos, estado onde cria os 10 filhos. Ela gerou somente dois deles: Fernando, de 34 anos, e João, de 33 anos. Ao completar 34 anos, Sueli teve a primeira experiência da adoção.

“Pensei que já estava bom gerar somente dois filhos e fiz a laqueadura aos 26 anos. Mas a ideia da adoção sempre me passava pela cabeça. Quando vim morar no Amapá, meu ex-marido se interessou por adotar e foi tudo tão simples, não teve problemas. A mãe estava grávida e queria dar o bebê. Nós fomos no hospital e buscamos o Eduardo”, lembra.





Eduardo, hoje com 24 anos, foi o primeiro filho adotivo. Em seguida vieram Gerlândia, 33 anos, adotada na adolescência; Isa Bella, 24 anos; Pedro, 22 anos; Shayane, 19 anos; Catharina, 15 anos; Antônio Lourenzo, 11 anos; e Maria Cecília, de 9 anos, com necessidades especiais.





Seis deles moram com Sueli, dois já começaram a construir a própria família e outros dois moram fora do estado. A mãe conta que os dois filhos biológicos sempre aceitaram bem a chegada dos irmãos.





“Fernando e João são filhos maravilhosos. Eles poderiam querer a mãe só pra eles. Só que isso nunca aconteceu. Aconteceu ciúmes, mas isso é natural. Eles sempre tiveram uma postura maravilhosa”, comenta Sueli.

Filho primogênito, o administrador Fernando olha para a mãe com admiração. Ele a elogia por conciliar as tarefas de cuidar da grande família e se dedicar ao comando do judiciário.





“Ela é uma mãe é maravilhosa. Temos nossos desentendimentos, mas nunca passou o tolerável. Ela me cobra muitas coisas como mãe, claro. Mas a relação é incrível. Tenho muito orgulho dela, pela grandiosidade que ela é como mãe e profissional. Dou graças a Deus por tê-la na minha vida”, falou Fernando Pini.





A desembargadora diz que nunca descarta a possibilidade de aumentar a família adotando outras crianças, mas que prefere possibilitar que outras pessoas também façam a adoção.





“Eu tive que me conter de não ser egoísta e não querer todas para mim. Encaminhei crianças para a Vara da Infância e Juventude, para que elas fossem encaminhadas para outros casais da fila de espera para que possam viver a experiência de ter filho e a própria família”, comentou a magistrada.





Segundo Sueli, o Dia das Mães, celebrado neste domingo (12), será sempre especial assim como os outros domingos, que é o dia da semana que ela consegue reunir todos os filhos e pessoas queridas.





“Estou esperando uma surpresa deles. O dia que eu mais gosto é o domingo. Não tem um domingo à noite que nós não estamos aqui comendo uma pizza ou tomando uma sopa. A nossa noite de domingo é sempre muito maravilhosa aqui em casa. Esse será mais um bom domingo em família”, concluiu Sueli. (Fonte: Texto originalG1-Amapá





Passo-a-passo da adoção*





Para conquistar o filho tão aguardado, veja o passo a passo da adoção.





1) Eu quero – Você decidiu adotar. Então, procure a Vara de Infância e Juventude do seu município e saiba quais documentos deve começar a juntar. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Os documentos que você deve providenciar: identidade; CPF; certidão de casamento ou nascimento; comprovante de residência; comprovante de rendimentos ou declaração equivalente; atestado ou declaração médica de sanidade física e mental; certidões cível e criminal.





2) Dê entrada! – Será preciso fazer uma petição – preparada por um defensor público ou advogado particular – para dar início ao processo de inscrição para adoção (no cartório da Vara de Infância). Só depois de aprovado, seu nome será habilitado a constar dos cadastros local e nacional de pretendentes à adoção.





3) Curso e Avaliação – O curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção é obrigatório. Na 1ª Vara de Infância do DF, o curso tem duração de 2 meses, com aulas semanais. Após comprovada a participação no curso, o candidato é submetido à avaliação psicossocial com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. Algumas comarcas avaliam a situação socioeconômica e psicoemocional dos futuros pais adotivos apenas com as entrevistas e visitas. O resultado dessa avaliação será encaminhado ao Ministério Público e ao juiz da Vara de Infância.





4) Você pode – Pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar; a adoção por casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas alguns juízes já deram decisões favoráveis.





5) Perfil – Durante a entrevista técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado.





6) Certificado de Habilitação – A partir do laudo da equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com seu pedido acolhido, seu nome será inserido nos cadastros, válidos por dois anos em território nacional.





7) Aprovado – Você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e agora aguardará até aparecer uma criança com o perfil compatível com o perfil fixado pelo pretendente durante a entrevista técnica, observada a cronologia da habilitação. Caso seu nome não seja aprovado, busque saber os motivos. Estilo de vida incompatível com criação de uma criança ou razões equivocadas (para aplacar a solidão; para superar a perda de um ente querido; superar crise conjugal etc.) podem inviabilizar uma adoção. Você pode se adequar e começar o processo novamente.





8) Uma criança – A Vara de Infância vai avisá-lo que existe uma criança com o perfil compatível ao indicado por você. O histórico de vida da criança é apresentado ao adotante; se houver interesse, ambos são apresentados. A criança também será entrevistada após o encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência monitorado pela Justiça e pela equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde ela mora; dar pequenos passeios para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Esqueça a ideia de visitar um abrigo e escolher a partir daquelas crianças o seu filho. Essa prática já não é mais utilizada para evitar que as crianças se sintam como objetos em exposição, sem contar que a maioria delas não está disponível para adoção.





9) Conhecer o futuro filho – Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a ação de adoção. Ao entrar com o processo, o pretendente receberá a guarda provisória, que terá validade até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva.





10) Uma nova Família! – O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico.





*Informações do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)