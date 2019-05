Decano da Justiça amapaense, desembargador Gilberto Pinheiro recebe título de cidadão Boavistense e palestra no 4º Congresso Internacional de Direito Amazônico

Reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas em direito amazônico e ambientalista, o caboco desembargador e decano do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro, foi um dos palestrantes no 4º Congresso Internacional de Direito Amazônico. Mais uma das suas palestras realizadas, em grandes capitais europeias e da América Latina e ele que foi um dos anfitriões do V Congresso Internacional de Direito Ambiental na Amazônia sediado na capital amapaense, Macapá em outubro de 2013 e contou com os grandes nomes do direito e de ambientalistas de renome. Os temas daquele evento foram de importância impar, pois ali já se debatia a realidade ambiental hoje vivenciada pela humanidade: “A Importância da Proteção Penal do Meio Ambiente”, “A Cooperação Judiciária em Matéria de Direito do Meio Ambiente”, “Uma Jogada Planetária para o Desenvolvimento Sustentável”, “O Novo Código Florestal e A Amazônia Pós-Código Florestal e Pós Rio+20, Novos Desafios”, até hoje estão em pautas internacionais.