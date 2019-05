Dia Estadual dos Cultos Afros terá rodas de conversas e Tambor de Mina

Representantes de religiões de matriz africana foram recebidos pelo secretário Aluizo de Carvalho para tratar da programação

Rodas de conversas e tambor de mina irão marcar o Dia Estadual dos Cultos Afros no Amapá, que é celebrado no dia 8 de maio (quarta-feira). Nas discussões, que acontecem no período da manhã, o tema central será o combate à intolerância religiosa. À tarde, acontece o Tambor de Mina, na sede da Associação Cultural Marabaixo do Pavão, no bairro Jesus de Nazaré, em Macapá.

A programação foi definida pelos representantes das religiões de matriz africana e pela Secretaria Extraordinária de Políticas para Afrodescendentes (Seafro). Mais uma vez, será prestada homenagem à saudosa Mãe Dulce Moreira, que introduziu o Tambor de Mina no Amapá. O titular da Seafro, Aluizo de Carvalho, incentiva a importância da data dizendo que a programação tem como objetivo reforçar o combate ao preconceito e à intolerância religiosa.

A data

Comemorado em 8 de maio, o Dia Estadual dos Cultos Afros foi instituído pela Lei nº 0933/2005. A data foi escolhida em homenagem à Dulce Costa Moreira, a “Mãe Dulce”, uma das precursoras da cultura afro-religiosa no Amapá e fundadora do Terreiro de Santa Bárbara. Ela teria tocado pela primeira vez o Tambor de Mina no Estado, no dia 8 de maio de 1963, depois que veio do estado do Maranhão.

Programação

8 de maio de 2019

Dia Estadual dos Cultos Afro

Local: Terreiro de Santa Bárbara (Mãe Dulce). Rua Professor Tostes, entre as avenidas FAB e Procópio Rola

8h - Café da manhã;

9h30 - Roda de Conversa: “O Tambor de Mina e suas origens”. Convidados: Pai Marcos (Ilê Ase Ibi Olufonnin Oloyê); Pai Salvino (Unzó Nlunda Kisimbi Junsara Tat’etu Omizangue); Mãe Socorro de Oxum (Mina Nagô Santa Bárbara); Mãe Iolete (Mina Nagô Nossa Senhora das Graças);

11h30h - Encerramento da Roda de Conversa.

Tambor de Mina – Toca do Pavão. Avenida José Tupinambá, entre as ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá

19h - Abertura;

19h30 - Lançamento oficial do site da Seafro;

20h - Cerimônia religiosa (tambor);

0h - Encerramento/lanche.