Exposição TISNAS REMINISCENTES de J. MARCIO



Sexta – Feira, 17 de Maio, será marcada pelo vernissage da exposição TISNAS REMINISCENTE, do artista visual J. Márcio. A exposição é um passeio pela memória do artista em sua vivência no Arquipélago do Bailique. Dela, o artista resgata lembranças de personagens, fauna e flora local, utilizando-se unicamente de sensibilidade e da tisna produzida a partir da fumaça de velas, isqueiros, lamparinas e porongas.

Os experimentos do artista que deram origem a exposição, tem por objeto de estudo as obra de Steven Spazuk, criador da impressionante arte com chamas, Yves Klein, fundador do movimento Nouveau réalisme e o pintor americano Danny Shervin, que após desenhar com pólvora taca fogo em suas obras, criando espetáculos poéticos através do fogo.

TISNAS REMINISCENTES redimensionam nosso olhar à Amazônia profunda. Não aquela mostrada na televisão, alegoricamente! Aquela cuja pureza não fora corrompida pela sede de riqueza e ganância humana. Aquela que vê a fartura, não como possibilidade de enriquecimento, mas de manter-se vivo, obtendo e distribuindo dignidade aos ritos de passagem de gerações futuras. Aquela que senta em família ao redor da grande mesa, para as refeições diárias e, que consegue ver beleza na simplicidade. Aquela que singra rios, lagos e igarapés, entre o real e o onírico, e que suas redes vão além da pesca, pois tecem os fios de seus próprios destinos.

J. Márcio é Licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Especialista em Metodologia do Ensino de Artes pela Faculdade APOENA. Professor-Bolsista do Curso Técnico em Artes Visuais – MEDIOTEC/ PRONATEC. Professor efetivo do Centro de Ensino Profissionalizante de Artes Visuais Cândido Portinarí. Integrante do Conselho Estadual de Cultura do Amapá – CONSEC/ AP, representando o segmento de Artes Visuais.

A curadoria da exposição é do artista visual, ator e diretor teatral Claudio Silva, a quem também cabe a mediação do encontro intitulado: “Reflexões Reminiscentes sobre o Processo Criativo”, a ser realizado às 17h do Dia 17 de Maio, na Galeria de Artes Antônio Munhoz, no SESC ARAXÁ, e que contará com a participação do artista visual Josaphat.