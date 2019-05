Ministro Dias Toffoli cumpre agenda de trabalho no Amapá nesta sexta-feira (17)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, cumpre nesta sexta-feira (17/05) agenda em Macapá/AP, onde terá encontros com magistrados, procuradores e demais autoridades locais. O Amapá é o primeiro estado da Região Norte do País a receber a visita institucional do presidente Dias Toffoli. O objetivo é promover o diálogo com os operadores do Direito no estado e ampliar a integração do Poder Judiciário.

No TJAP a visita institucional será às 11 horas. À tarde, o presidente do STF falará à imprensa sobre a importância da visita e temas ligados à Justiça Brasileira, às 15 horas, no Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Mendonça Junior, 1502 – Centro.