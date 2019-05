Hoje prestamos justa homenagem a um profissional da fotografia que tem uma larga folha de serviços ao Amapá.

O grande Mestre Humberto Cruz, memória viva da arte fotográfica em Macapá.

O Pioneiro HUMBERTO CRUZ, nasceu em Soure, na ilha de Marajó, no Pará em 1927, filho de Mário Cruz (descobridor das primeiras pedras de manganês do Amapá) e Eufrásia da Silva Cruz. Completará, em 2018, 91 anos de vida, no dia 08 de agosto.

Casado com Dina Andrade Cruz, com quem teve 04 filhos, que lhes agraciaram com 03 netos e 03 bisnetos.

Chegou a Macapá em 1949, no governo de Janary Nunes, trabalhou como aprendiz de laboratório de fotografias, com seu irmão Guilherme Cruz, responsável pelas fotos da Polícia Civil. Logo após a saída de Guilherme, da função de fotógrafo do governo, foi nomeado para substituí-lo e assumiu o posto em 1952. Humberto foi durante vários anos fotógrafo oficial de vários governadores que pelo Amapá passaram. No governo do General Luiz Mendes da Silva, esteve licenciado da função e durante esse período, foi trabalhar com o pioneiro construtor, Walter do Carmo, fazendo o “making off” das obras em andamento, registrando em fotos a construção da BR-156 e edificações erigidas por aquele empreiteiro. Com essa atividade de registro de obras de construção de rodovias e prédios públicos, ganhou projeção internacional, com seu trabalho sendo reconhecido em Buenos Aires, na Argentina. Suas inspirações para aperfeiçoar sua arte de fotografar, foram o francês radicado no Brasil, Jean Manzon, o magnífico fotógrafo de celebridades Indalécio Wanderley e o repórter-fotográfico, David Nasser, todos consagrados na inesquecível revista O Cruzeiro.

Inovou na profissão. Foi o primeiro a fazer cobertura de casamentos, batizados e festas particulares para a sociedade amapaense na década de 50. Seus serviços bastante solicitados, e seu profissionalismo se tornou referência na arte de fotografar.

Retirou-se da vida pública no governo de Anníbal Barcellos, com relevantes serviços prestados à sociedade amapaense.

HUMBERTO CRUZ , por esses feitos é justamente homenageado como um notável edificador do Amapá.

Atualização: HUMBERTO CRUZ faleceu, em Macapá, aos 92 anos de idade, na segunda-feira, 13 de maio de 2019, em decorrência de uma pneumonia. Seu corpo descansa em paz, no jazigo da família, no Cemitério de Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade.