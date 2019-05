Encontro discute diretrizes para salvaguarda do Marabaixo, forma de expressão cultural do Amapá

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em novembro de 2018 como Patrimônio Cultural do Brasil, o Marabaixo, forma de expressão praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá, recebe a primeira reunião de alinhamento para salvaguarda. Seis representantes dos grupos de Marabaixo vindos do Estado do Amapá estarão reunidos nos dias 15 e 16 de maio, na sede do Iphan, em Brasília, com técnicos da Coordenação Geral de Promoção e Sustentabilidade do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI-Iphan), e com o chefe da divisão técnica do Iphan no Amapá, Evandro Barros, para iniciar as discussões sobre as ações e planos de salvaguarda para o bem registrado.