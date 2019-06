4º Feira de Segurança do Trabalho é realizada pelos alunos do SENAI Amapá









Macapá – Os alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realizaram a 4º Feira de Segurança do Trabalho, com o intuito de evidenciar, a partir de demonstrações e palestras, as práticas voltadas à prevenção de acidentes, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

A programação que aconteceu nos dias 18 e 19, no SENAI, e envolveu técnicos, instrutores, alunos e convidados. O evento foi desenvolvido sob a supervisão dos instrutores da área, Antônio Nunes e Fabrícia Corrêa. Durante a programação o público prestigiou um desfile de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), palestras sobre depressão e estresse no trabalho, gincana, dinâmicas e concurso de paródia.





O instrutor Antônio Nunes pontuou que a atividade foi desenvolvida pelos próprios alunos e que um dos objetivos é conscientizar estudantes de outras áreas a respeito da importância da prevenção de acidentes e doenças no trabalho. “É importante que todos conheçam o assunto para que possam atuar como multiplicadores a respeito das doenças ocupacionais. Os riscos existem em qualquer local que uma pessoa esteja, seja na própria empresa, em uma viagem de negócios ou no caminho de casa para o trabalho ”, ressaltou o instrutor.





A estudante Lilian Ferreira é uma das coordenadoras da Feira. “É gratificante conseguirmos passar informações para outras pessoas e isso fez com que estudássemos bastante também. Esta é uma área que está crescendo muito, pois as empresas estão se preocupando cada vez mais com a prevenção de acidentes e com a segurança de seus funcionários. Segurança do trabalho engloba todas as práticas e medidas desenvolvidas para minimizar acidentes, doenças e quaisquer situações que coloquem em risco a integridade física e capacidade mental do trabalhador”, destacou.