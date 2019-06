 Impacto positivo da metodologia do ensino militar nas escolas públicas do Amapá

Além da escola na Zona Sul de Macapá a Zona Norte da capital amapaense foi beneficiada com Escola de Gestão Compartilhada Militar Risalva Freitas do Amaral, a única sob a direção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e que já conseguiu reduzir consideravelmente o índice de evasão de alunos. De 76 estudantes que abandonaram os estudos em 2017, esse número caiu para 38 em 2018. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da instituição também cresceu. No ano de 2015 era 3.2, e em 2017, primeiro ano de gestão compartilhada, subiu para 4.1. O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Os dados são da Secretaria de Estado da Educação (SEED) que compartilha a gestão da Risalva do Amaral com o Corpo de Bombeiros (CBM/AP).