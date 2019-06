74 anos da Federação Amapaense de Futebol - FAF

FAF comemora 74 anos com abertura da I Semana do Amapazão





A Federação Amapaense de Futebol (FAF) completa 74 anos de fundação nesta quarta-feira, 26, pois apesar da criação ser em 1945, a entidade promoveu o primeiro campeonato no ano anterior, motivo de comemoração até os dias atuais.

Ao longo dos anos, a entidade foi ganhando força e a história do futebol amapaense se entrelaçou com a evolução da FAF. Em janeiro de 1950 foi inaugurado o Estádio Municipal de Macapá, nome modificado depois para homenagear o primeiro presidente da Federação de Desportos do Amapá (primeiro nome dado à FAF), Glicério Marques.

Atualmente, entre os muitos campeonatos promovidos pela Federação, se destaca o Campeonato de Futebol Profissional do Amapá - o Amapazão, que é o ponto alto das disputas amapaenses.

Devido a importância do campeonato, esse ano acontece uma semana de preparação antes da abertura dos primeiros jogos. A Semana do Amapazão tem a proposta de integrar clubes, desportistas e imprensa local em torno de discussões sobre o campeonato, mudança de regras, sistema de arbitragem adotado e novidades de mídia. O tema central da programação é “O NOSSO FUTEBOL EM DESTAQUE”.

A semana será aberta oficialmente nesta quarta-feira, 26, no dia do aniversário da FAF, com direito a corte de bolo e reunião de ex- presidentes da Federação que, na oportunidade, serão homenageados pelo trabalho prestado ao esporte amapaense.

I Semana do Amapazão

“O nosso futebol em destaque”

Quarta-feira, 26

· Abertura com Congresso Técnico ( Tribunal de Justiça Desportiva, registros, súmulas online, tabelas e regulamento da competição); início às 16:00

· Solenidade de aniversário da FAF; início às 17:30

















Quinta-feira, 27

Arbitragem – das 15 às 17:00

· Alterações as regras de 2019/2020.

· Cerimônia de entrega de placas SENAF – 2019

· Coffee Break









Sexta-feira, 28

Apresentação do aplicativo que fará transmissão dos jogos - 18:00 as 19:00

Público alvo (Imprensa/clubes)

· Palestra e treinamento com representantes do aplicativo MyCujoo que transmitirá os jogos do campeonato.

· Coffee Break





Sábado, 29

Lançamento oficial do Amapazão e da TV FAF – 16:00 às 18:00

· Entrevistas