FUTEBOL AMAPAENSE E OS 74 ANOS DA FAF





PRIMEIROS JOGOS NO ESTÁDIO GLICÉRIO MARQUES E NO ESTÁDIO MILTON CORRÊA, O ZERÃO









Reinaldo Coelho









A história do futebol amapaense está amarrada a criação dos dois clubes o Amapá Clube e o Esporte Clube Macapá , que nasceram em 1944 após a criação do Território Federal do Amapá, 01.10.1943 e no mesmo ano aconteceu o Primeiro Campeonato amapaense. Em 1988 o Amapá se transforma em Estado e o futebol amapaense sai do amadorismo e se torna profissional, para uns o início da derrocada do celeiro de craques do futebol do Norte do Brasil.

Praça da Matriz, onde o futebol amapaense começou





No início da década de 1940, jogava-se futebol na antiga Macapá no campo do largo da Matriz. Hoje Praça Veiga Cabral. Dessa época vem o Panair, clube dos funcionários da aviação Panair do Brasil, tempo do Tio Bira (Ubiraci Picanço). Os funcionários da antiga Fundação SESP (serviço de saúde) fundaram o seu. Deles surgiram o Amapá Clube (Fevereiro de 1944) e Esporte Clube Macapá (Julho de 1944). O Azulino da Avenida FAB, até hoje, usa como distintivo o Cruzeiro do Sul, da antiga Panair, no lado esquerdo do peito.





De acordo com o historiador e amapaense da gema, que vivenciou o início da história da Terra Tucuju, Nilson Montoril, o primeiro Campeonato Amapaense de Futebol, organizado pela então Federação de Desportos do Amapá foi realizado a partir de novembro de 1947, contando com a participação dos seguintes clubes:

- Esporte Clube Macapá (campeão)

- Amapá Clube

- Cumau Esporte Clube

- Construção Esporte Clube (congregava operários das obras governamentais)

FONTES Acervo Ex-jogador Finé Página no Facebook “História do Futebol Amapaense”





Daí em diante, começou os jogos do campeonato local. O primeiro campeão foi o Esporte Clube Macapá. O campo da Matriz recebeu as medidas oficiais da FIFA e a bola passou a rolar oficialmente.





Fundação da Federação

Antiga sede da FAF - data desconhecida. Foto porta-retrato-ap.blogspot.com.br.





A entidade maior do futebol amapaense foi fundada no dia 16 de junho de 1945, com o nome de Federação Amapaense de Desportos, porém o início do campeonato do território do Amapá data do ano anterior a fundação.

Em 1950, no mês de Janeiro foi inaugurado o Estádio Municipal de Macapá, modificado depois para homenagear o primeiro presidente da Federação de Desportos do Amapá, Glicério Marques. Foi obra do governador do então Território Federal do Amapá, capitão Janari Gentil Nunes. Assim, os jogos do campeonato passaram a ser disputados no novo palco. O campo da Matriz cumprira a sua missão. No primeiro ano de "Glicerão" (1950), o Amapá Clube foi o campeão.





A inauguração do estádio Municipal, depois chamado de estádio Glicério Marques, ocorreu no dia 15 de janeiro de 1950, na partida Seleção do Amapá 0 x 1 Seleção do Pará, com gol de Norman. Pelo Pará jogaram: Dodó (goleiro), Bereco, Sidoca, Sabá, Nonato, Biroba, Juvenil, China, Hélio, Teixeirinha e Norman (Cacetão). Treinador: Nagib Coelho Matni. Pelo Amapá: Lavareda, 75, Suzete, Cabral, Roxinho, Raimundinho, Luiz Melo, Dedeco, Alves, Adãozinho e Boró. Treinador: Delbanor Dias.





De 1944 a 1990, o futebol era disputado de forma amadora e o campeão detinha o título de campeão do Território Federal do Amapá. Somente em 1991 o futebol passou para o profissionalismo. Em apenas duas oportunidades não houve disputa do campeonato: 1949 e 1996.





O futebol profissional





Quando veio a transformação do ex- Território Federal do Amapá, outorgada pela Constituição de 1988 em Estado do Amapá criou-se, uma expectativa muito grande por parte de torcedores amapaenses, simpatizantes do esporte, imprensa esportiva, empresários, e dirigentes de clubes em realizar o futebol da "era profissional", e que logo teve seu início em 1990.

... Estádio Milton de Souza Corrêa (Zerão)

Com tudo, o governo federal construiu parte do estádio estadual Milton de Souza Corrêa, o Zerão. Foi à primeira obra considerada por especialistas, eleitoreira do governo Collor de Mello, que tinha o objetivo de conquistar o voto do eleitorado amapaense naquela oportunidade. O estádio foi construído em seis meses, considerado tempo recorde pelos críticos. Logo, os três primeiros campeonatos da "era profissional", teve sucesso de público, a massa marcou presença ao estádio porque o próprio palco futebolístico era uma atração a parte para o torcedor que nunca tinha visto uma obra tão grandiosa.



Presidentes da FAD e FAF



Glicério Marques, Tem Uady Charone. Edmundo Moura, Manoel Dias, Brito Lima, Bernardino Sena, Wilson Sena, Gouveia de Paula, Sílvio Assis, Manoel Dias, Pedro Assis, Orlando Santana, Luís Américo Miranda e atualmente Roberto Góes