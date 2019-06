AMAPÁ ADERE AO GOV.BR

A adesão foi feita nesta terça-feira,11, pelo governador Waldez Góes

O Governo do Amapá passa a integrar a Rede Gov.Br, do Ministério da Economia. A plataforma digital pretende unificar os sistemas de informação da gestão pública, de todos os estados brasileiros, para desburocratizar e dar mais agilidade no atendimento ao cidadão.

A adesão foi feita nesta terça-feira,11, pelo governador Waldez Góes que reuniu com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luís Felipe Monteiro. O chefe do Executivo amapaense cumpriu agenda em Brasília (DF) onde participou da 5ª Reunião do Fórum de Governadores.

Sobre a adesão, Waldez frisou que essa já é uma prática adotada entre os órgãos do Governo do Amapá e que avança para o nível de organização em compartilhar e interagir com órgãos federais.

“Já temos essa relação com a Polícia Federal com quem compartilhamos informações na área criminal. Também com o IBGE compartilhando informações que facilitam a mensuração de dados econômicos e sociais. E, com mais esse avanço, temos a possibilidade de criar um ambiente de colaboração e intercâmbio tecnológico para gerar economia, diminuir a burocracia e melhorar a eficiência na prestação dos serviços ao cidadão amapaense”, reiterou Góes.

O Amapá é um dos primeiros estados brasileiros a aderir à plataforma que deve aprimorar o compartilhamento de ferramentas e soluções tecnológicas entre as administrações da União, dos estados e municípios, modernizando e simplificando os serviços de tecnologia do setor público.

Governo Digital

A Rede Nacional de Governo Digital (Rede Gov.Br) tem a finalidade de promover a colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras relacionadas à temática de Governo Digital no setor público; acompanhar o avanço da transformação digital no setor público em todo país; promover a aproximação do Estado com o cidadão e estimular a redução de custos e o aumento da agilidade na prestação de serviços públicos por meio digital.