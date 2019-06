Além de promoveram a integração dos estudantes, Jogos Escolares sevem de seletiva para a etapa regional-nacional, marcada para setembro

Iniciou nesta terça-feira, 11, em Macapá, a fase municipal dos Jogos Escolares Amapaense 2019, para estudantes na faixa etária de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. A competição segue até sábado, 15, com disputas de futsal, basquete, vôlei e handebol, no masculino e feminino. Esta etapa reúne 39 instituições escolares da rede pública e privada, da capital e distritos da zona rural; além de cerca de 1,2 mil alunos-atletas e professores. O evento é realizado pelo governo do Amapá, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Pela manhã foram realizadas dez partidas de futsal e quatro de basquetebol na faixa de 15 a 17 anos, no masculino. As partidas de futsal ocorrem no ginásio do Trem Desportivo Clube e na quadra da Escola Estadual Deusolina Salles de Farias e os de basquete na quadra da Universidade do Estado do Amapá (Ueap). Para o turno da tarde foram agendadas três partidas de vôlei, para alunos de 15 a 17 anos, no masculino, na quadra da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares (AVT). A modalidade de handebol inicia nesta quarta-feira, 12, quando também começarão os jogos de para competidores de 12 a 14 anos.

Para o estudante Fabrício Quaresma, 16 anos, que joga futsal pela Escola Estadual Lucimar Amoras Del Castillo, os jogos servem de integração e também são o caminho para alcançar um objetivo. “Os jogos reúnem estudantes de todas as partes; assim, podemos ver adolescentes da mesma idade praticando esporte. Pessoalmente, tenho uma vontade enorme de ajudar minha equipe a chegar à fase final e quem sabe ser a represente da Amapá nos jogos nacionais”, enfatizou.

Basquete e futsal são modalidades diferentes, mas a vontade de vencer é a mesma nos dois esportes. O aluno-atleta Danilo Brito, 16 anos, ala do time de basquete da escola Moderno, mostrou-se motivado com os jogos. “Não é simples e muito menos fácil os Jogos Escolares e observo que tem várias equipes fortes, mas quero tentar mais uma vez ser campeão, algo ainda que não consegui e espero alcançar neste ano, pois é o meu último ano devido ao meu limite de idade da competição”.

Esta fase dos jogos classifica as três primeiras equipes de cada modalidade para a etapa final dos Jogos Escolares, na qual também estarão os times escolares campeões dos demais municípios. Ao campeão de cada modalidade caberá a responsabilidade de representar o Amapá na etapa regional-nacional dos jogos, que ocorrerá em Palmas (TO), no mês de setembro.

“Os jogos escolares são uma política pública que estamos desenvolvendo junto com a comunidade escolar e também consideramos que é estímulo para os jovens, pois eles serão os representantes do Amapá em uma competição nacional futuramente”, afirmou o chefe de gabinete da Sedel, Fábio Marinho.

Resultados do primeiro dia dos Jogos

Futsal (Masculino 15 a 17)

Sebastiana Lenir 5 x 1 Jacinta Carvalho

InterGenius 11 x 1 Escola Sucesso

Alexandre Vaz Tavares 4 x 0 E.E. Daniel Carvalho

Escola Aquarela 3 x 2 Escola Meta

Colégio Equipe 0 x 3 E.E. Augusto dos Anjos

Tiradentes 1 x 3 Risalva Freitas

Antônio Munhoz 0 x 2 José do Patrocínio

Coelho Neto 1 x 0 Colégio Expansivo

Lucimar A. Del Castillo 1 a 3 Centro de Educação do Amapá

Lima Neto (4) 2 a 2 (1) Deusolina Salles Farias





Basquete (Masculino 15 a 17)

Augusto dos Anjos 2 x 22 Colégio Moderno

Instituto Federal do Amapá (Ifap) 37 x 30 EP Podium

Gabriel de Almeida Café (CCA) 42 x 13 Risalva do Amaral

Alexandre Vaz Tavares (AVT) 20 x 12 Colégio Santa Bartolomea Capitanio