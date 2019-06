ATLETA DO PASSADO NERIVALDO DE JESUS

NERIVALDO, 56 ANOS

Começou a jogar futebol com 10 anos de idade, na equipe Dente de Leite do Oratório Recreativo Clube, ficou por lá até os 15 anos. No final dos 70 se transferiu para equipe Juvenil do Esporte Clube Macapá, o técnico era, o Betão. O Aluizio Brasil era o treinador da equipe principal, ficou lá até 1981. Em 1982 foi para o Independente Esporte Clube. Nessa época estava servindo o Exército. Participou de várias partidas pelo Carcará, onde foi Campeão Amapaense de 1982. Em 1983 retorna para o Esporte Clube Macapá, tornando-se titular da lateral esquerda. Nesse ano disputa o Copão da Amazônia de 1983. No ano de 1984 foi para a Sociedade Esportiva e Recreativa São José. Em setembro de 1984 foi treinar no Trem Desportivo Clube, onde permaneceu até 1988 (conquistou 4 Copões da Amazônia). 1989, volta novamente para o Independente. No Carcará, é campeão Amapaense de 1989, e também campeão da Amazônia, ficou no clube até 1990. Em 1991, Nerivaldo foi para o Ypiranga Clube, conquistando o título de campeão amapaense de 1992( treinador Dadá Maravilha), e 1994, o treinador era o saudoso, Benedito Silva, o “Maranhão”. Retorna em 1995 para o Independente, conquistando o primeiro título do Carcará na era profissional, treinador, era o Germano Tiago. Nerivaldo participou de vários jogos pela Seleção Amapaense e de Juniores. Encerrou sua carreira em 1996, pela equipe do Clube Atlético Cristal. Nesse ano, não houve campeonato amapaense. Disputou a Copa do Brasil, jogo contra a equipe do Santa Cruz, placar no Zerão, 0 X 0, no Arruda, 2 x 0 para a “Cobra Coral”.

Nerivaldo de Jesus disputou 9(nove) Copões da Amazônia. O primeiro pelo Macapá em 1981, em 1982 pelo Independente, em 1983 novamente pelo Esporte Clube Macapá. Em 1985, 1986, 1987 e 1988 pelo Trem Desportivo Clube, e pelo Independente em 1989 e 1990. Nerivaldo, juntamente com o jogador Samir são os únicos pentacampeões do Copão da Amazônia. Nerivaldo foi campeão em 1985, 1986, 1987, 1988 pelo Trem, e pelo Independente em 1989.

Títulos na carreira do craque Nerivaldo:

- 1982 - Independente - Campeão Amapaense

- 1985 - Trem - Campeão do Copão da Amazônia

- 1986 - Trem - Bicampeão do Copão da Amazônia

- 1987 - Trem - Tricampeão do Copão da Amazônia

- 1988 - Trem - Tetracampeão do Copão da Amazônia

- 1989 - Independente - Campeão Amapaense

- 1989 - Independente - Pentacampeão do Copão da Amazônia

- 1990 - Independente - Vice-campeão do Copão da Amazônia

- 1992 - Ypiranga - Campeão Amapaense

- 1994 - Ypiranga - Campeão Amapaense