LUTO NA RÁDIO AMAPAENSE - FALECEU O RADIALISTA LUIZ CARLOS CANTANHEDE.

-


A RDM ESTÁ DE LUTO

O RÁDIO AMAPAENSE ESTÁ DE LUTO E EM ESPECIAL A RÁDIO Difusora Macapa DE MACAPÁ PELO FALECIMENTO DE LUIZ CARLOS CANTANHEDE. O VELÓRIO DO RADIALISTA ESTÁ ACONTECENDO NA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA EMISSORA EM HOMENAGEM A SUA DEDICAÇÃO AQUELA EMISSROA ONDE REPASSOU OS CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO A MUITOS QUE ALI ATUARAM. PÊSAMES A FAMÍLIA E EM ESPECIAL AO JORNALISTA Janderson Cantanhede QUE É UM PARCEIRO DO JORNAL TRIBUNA AMAPAENSE Tribuna Amapaense
 LUIZ CARLOS CANTANHEDE FALECEU AS 04:OO HS DE HOJE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DE MACAPÁ.

A imagem pode conter: 6 pessoas, incluindo Canta Luiz, pessoas sorrindo

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

-
Imagem
Grude da gurijuba O ouro do pescado
REINALDO COELHO
A pesca da gurijuba na costa do Amapá está entre os maiores problemas de arrecadação de impostos do estado. O peixe, além de possuir uma carne considerada nobre no mercado externo, agrega alto valor em função de sua bexiga natatória, o chamado "grude", em países como China, Japão, Europa e Estados Unidos. O grude da gurijuba possui substâncias que, beneficiadas, produzem uma cola de alto teor de adesão, usada principalmente na indústria espacial e em operações cirúrgicas de alta precisão, por causa da não rejeição pelo corpo humano. Pescadores de comunidades da costa do Amapá, como Bailique e Sucuriju, Calçoene e Oiapoque, coletam o produto e o vendem para outros pescadores atravessadores a valores muito baixos, normalmente entre R$ 20 e R$ 30. Essas pessoas os repassam a preços que chegam a R$ 80 no Pará (Vigia) e Maranhão. Na rota final de mercado do produto, países chegam a pagar até R$ 300 pelo quilo do grude da gurijuba, s…
CONTINUE LENDO

De Frente Com o Câncer - Câncer de Ouvido e de Orelha

-
Imagem
O que é o câncer de orelha? Câncer de orelha é observado tanto no ouvido interno e no ouvido externo, sob a forma de tumores e crescimento anormal. Estas células cancerosas são medicamente denominadas como carcinoma espinocelular. Muitas vezes, o carcinoma basocelular e melanoma maligno, que são tipos de câncer da pele, aparecem na pele da orelha e são confundidos com câncer de orelha. Especialistas em câncer, cirurgiões e médicos são capazes de detectar a diferença entre a pele e o câncer de orelha.
Tipos de Câncer do Ouvido Câncer de orelha não está restrita a uma parte da orelha. Ela pode ser observada em diferentes partes, onde, dependendo do estado, as células cancerosas retratam um comportamento diferente. Curas e sintomas, portanto, varia para cada tipo de câncer de orelha.
Câncer da orelha Externa: Câncer orelha externa aparece sob a forma de úlcera progressiva. Às vezes, é visto no FROM de um pedaço de pele estaladiça. Este cancer aparece na borda superior da orelha externa e pod…
CONTINUE LENDO

Aline Gurgel uma defensora das mulheres amapaenses

-
Imagem
Aline Gurgel uma defensora das mulheres amapaenses


Deputada federal eleita com mais de 16 mil votos, tornando-se a mais votada das três mulheres eleitas (Professora Marcivânia e Leda Sadala) e a quarta da Bancada Federal do Amapá na Câmara Federal. Aline atua a cinco anos na política partidária em apoio as mulheres e ao combate à violência feminina.
Reinaldo Coelho
A partir dessa edição estaremos trazendo aos leitores do Tribuna Amapaense uma série de entrevistas com os novos personagens políticos que estará atuando durante o período de 2019 a 2022 no parlamento estadual e no Congresso Nacional. A primeira a ser escutada é a deputada federal eleita, a advogada Aline Gurgel (PRB) com um sufrágio de 16.519 (4,53%) tornou-se a 4ª mais votada da Bancada Federal do Amapá e a 1ª das três mulheres eleitas (Professora Marcivânia e Leda Sadala). Aline Gurgel (PRB) iniciou sua trajetória política na juventude, como ativista de movimentos populares e sociais; além de sua intensiva participação na c…
CONTINUE LENDO