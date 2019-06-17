LUTO NA RÁDIO AMAPAENSE - FALECEU O RADIALISTA LUIZ CARLOS CANTANHEDE.
A RDM ESTÁ DE LUTO
O RÁDIO AMAPAENSE ESTÁ DE LUTO E EM ESPECIAL A RÁDIO Difusora Macapa DE MACAPÁ PELO FALECIMENTO DE LUIZ CARLOS CANTANHEDE. O VELÓRIO DO RADIALISTA ESTÁ ACONTECENDO NA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA EMISSORA EM HOMENAGEM A SUA DEDICAÇÃO AQUELA EMISSROA ONDE REPASSOU OS CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO A MUITOS QUE ALI ATUARAM. PÊSAMES A FAMÍLIA E EM ESPECIAL AO JORNALISTA Janderson Cantanhede QUE É UM PARCEIRO DO JORNAL TRIBUNA AMAPAENSE Tribuna Amapaense.
LUIZ CARLOS CANTANHEDE FALECEU AS 04:OO HS DE HOJE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DE MACAPÁ.
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