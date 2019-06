Cerimônia evidencia orgulho e valorização do ensino militar em Santana

Ato simboliza a entrega dos uniformes aos 756 estudantes da escola de gestão compartilhada militar Afonso Arinos, primeira escola militar de Santana

Por: Caroline Mesquita

Foto: Erich Macias

O governador do Amapá, Waldez Góes, parabenizou todas as pessoas envolvidas no trabalho administrativo-pedagógico da escola

O momento foi de orgulho, pertencimento e alegria. Na manhã deste sábado, 15, estudantes da Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Professor Afonso Arinos de Melo Franco participaram da cerimônia de aposição de luvas, realizada no Ginásio Poliesportivo de Santana. O ato marca a entrega de uniformes para os 756 alunos da instituição, e simboliza o pertencimento à primeira escola militar santanense.

A cerimônia contou com a participação de pais, professores e autoridades civis e militares. O governador do Amapá, Waldez Góes, parabenizou todas as pessoas envolvidas no trabalho administrativo-pedagógico da escola por ter conseguido, neste primeiro semestre de aulas, ter evasão escolar zero.

"Cada um que faz parte desse projeto sabe a diferença que está realizando na vida desses adolescentes, que reflete na boa convivência na família, na sociedade e, sobretudo, em um melhor futuro para eles. Aqui, a evasão escolar é zero. Isso demonstra a qualidade de ensino que está sendo aplicada”, elogiou o governador para o corpo docente da escola Afonso Arinos.

A estudante novata Ádria Caroliny da Silva, de 13 anos, cursa o 8º ano do ensino fundamental na Afonso Arinos e confessa que, antigamente, não queria estudar na escola porque tinha receio de não se acostumar com a metodologia aplicada. Entretanto, hoje não se enxerga em outro lugar.

“Estou muito feliz. Meu tio, minha irmã e minha avó vieram para a cerimônia e estamos muito alegres e orgulhosos. Não me vejo em outro lugar”, comentou.

Desde 2018, a escola Afonso Arinos tem administração compartilhada entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed)e Polícia Militar do Amapá (PM/AP). A unidade oferta do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e conta com a dedicação de 22 militares e 75 civis que, além das disciplinas da matriz curricular, também trabalham com os estudantes o respeito, cidadania, civilidade e disciplina.

A secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa, considera a escola Afonso Arinos um projeto inovador que consegue ofertar o ensino de qualidade para os estudantes e melhorar o ambiente social no qual está inserido.

“A escola consegue despertar o pertencimento do estudante, a responsabilidade e participação dos pais, e da comunidade escolar como parte da instituição”, discursou a gestora.

O estudante André Thiago de Oliveira Barbosa, de 15 anos, está no 9º ano do ensino fundamental. Ele também é aluno novo da instituição e, fora a mudança comportamental dos estudantes e organização escolar, acredita que agora consegue se concentrar melhor nos estudos.

“A sensação que tenho é que consigo estudar, tenho potencial, e não apenas ouvir palavras em sala de aula”, salientou.

O subcomandante geral da Polícia Militar do Amapá, coronel Petrúcio Santana, agradeceu a todos os pais presentes por confiarem a educação dos seus filhos na escola de gestão compartilhada militar.

“Tenham certeza que os profissionais dessa escola trabalham com muito seriedade e responsabilidade para ofertar o melhor ensino para os seus filhos. Obrigado por confiarem nesse trabalho”, finalizou.

Mais uma escola militar

Na cerimônia, o governador Waldez Góes frisou que no próximo semestre serão realizadas as audiências públicas para consultar a população santanense sobre a criação de mais uma escola militar em Santana. A expectativa é que ela funcione na Escola Estadual Igarapé da Fortaleza e seja administrada também pela Seed e PM/AP.

"Se tudo ocorrer normalmente, nossa vontade é que em março de 2020 a escola já esteja funcionando com gestão compartilhada militar", pontuou.