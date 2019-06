Campeonato de futebol sub-15 começa dia 06 de julho em Macapá

Coordenadores receberam as bolas oficiais da competição





Os jovens jogadores disputam pelo título amapaense e por uma vaga no Campeonato Nacional de Futebol de Base. Confira a tabela das partidas.









O Campeonato de Futebol da categoria sub-15 desse ano começa dia 06 de julho e reúne jovens de até 15 anos que representam os cinco clubes profissionais do Amapá. Nesta terça-feira, 18, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) e coordenadores dos times discutiram os detalhes da competição e as novidades desse ano.

Antes do lançamento do campeonato, a FAF vai realizar a “Semana do Amapazinho” para discutir sobre mudança de regras, sistema de arbitragem adotado e novidades de mídia.

Como o Amapazão, nosso futebol de base também precisa de apoio e incentivo. Com a semana de preparação que está programada, nossos jovens craques podem ganhar mais confiança para competição”, diz Netto Góes, presidente da FAF. Presidente Netto Góes reuniu representantes dos 5 times ”, diz Netto Góes, presidente da FAF.

Assim como no campeonato profissional, o sub- 15 também terá todas as suas partidas transmitidas pela TV FAF e o vencedor amapaense tem direito a uma vaga no Campeonato Nacional de Futebol de Base, com treinos e hospedagem na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

“Além de dar visibilidade aos jogadores da categoria, essa oportunidade os colocará em contato com o melhor do nosso futebol”, explica Claudemir Thomaz, delegado do campeonato.





Os coordenadores de times receberam as bolas oficiais do Amapazinho, que serão utilizadas agora para o treinamento dos jogadores.

A final do sub- 15 está prevista para o dia 26 de agosto, no Zerão.