EMEF José Carlos Lima da Silva recebe visita técnica do Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP)

A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Carlos Lima da Silva, situada no Bairro Novo Horizonte, Zona Norte de Macapá, recebeu a ação “Gabinete nas Escolas” realizada pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP) por meio da Promotoria de Defesa da Educação (PJDE), a qual tem como propósito conhecer de perto a realidade das unidades escolares, reunir-se com órgãos ligados ao sistema educacional do Município e encontrar soluções para as problemáticas encontradas.





O prédio teve construção inicial para servir de motel, foi readaptado para anexo da EMEF Prof. Raimunda da Silva Virgolino e passou a atuar como escola independente há 15 anos, motivo pelo qual problemas estruturais foram os primeiros detectados pelos participantes, como: grandes lacunas no refeitório; falta de cobertura para passar de uma área para outra; mal planejamento elétrico; goteiras; mofo nas salas de aula; infiltrações; fossa séptica no pátio da instituição.







Além dos problemas citados, o educandário também possui apenas uma servidora nos Serviços Gerais, nos turnos da manhã e da tarde, o que a deixa sobrecarregada. “Me esforço ao máximo, mas mesmo dando o meu melhor, muitas vezes se torna muito trabalhoso. Gostaria muito que outra pessoa dividisse as tarefas comigo”, pontuou a servidora, Astrogilda Oliveira.





Uma aluna, Jully Beatriz, do 5º ano reivindicou ainda: a necessidade de uma quadra poliesportiva para as práticas da disciplina de educação física; mais livros de pesquisas na biblioteca; limpeza e cuidado dos banheiros; soluções para o excesso de casas de marimbondos. “Se pudéssemos ter um serviço de mais qualidade, nos sentiríamos melhor aqui”, disse.





Durante a ação, foi acentuado ainda que os alunos e professores da EMEF têm precisado de cuidadores e auxiliares pedagógicos. “Estamos precisando de imediato, já foram encaminhados documentos para a SEMED, pois chegaram a enviar dois cuidadores, mas não havia capacitação necessária e um professor auxiliar que não pôde mais vir por falta de pagamento”, disse a professora do Atendimento Especializado Educacional (AEE), Elizangêla.





A gestora da escola, Athiene Dias, que assumiu a direção da instituição há dois meses, relatou sobre o auxílio e acolhimento que recebeu de toda a equipe do educandário. “Pensei em desistir e entregar pra Secretaria de Educação (SEMED) meu cargo, quando me deparei com tantas dificuldades. Por um momento acreditei que não iria conseguir, no entanto com a recepção dos servidores e da comunidade, foi possível continuar e lutar cada vez mais pela melhoria do nosso cantinho do saber”.





A representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Leoneide Silva, se emocionou ao pontuar que sob sua visão, a EMEF José Carlos é o educandário com menor atuação dos gestores municipais. “Existe uma necessidade muito grande de um melhor olhar dos gestores do Município de Macapá para as escolas situadas nas zonas mais afastadas do centro da cidade. Houve algumas melhorias em decorrência da inspeção da PJDE e acredito que não se deve mascarar a verdadeira situação que os trabalhadores e alunos enfrentam todos os dias”.





As respostas





O representante da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) esclareceu que está sendo providenciado o encaminhamento de outro profissional de serviços gerais para a escola e o encaminhamento está previsto para ser realizado até o mês de julho. E pontuou, ainda, a possibilidade de a EMEF ser incluída no “Programa Fazendo Escolas”, para a melhoria de condições da infraestrutura. Orientou ainda, a direção da escola para que utilize outra sala para as atividades da biblioteca. E em razão, dos cuidadores, afirmou que já está sendo analisado e deverá ser enviado servidores capacitados para o atendimento das crianças com deficiências.





O titular da PJDE, promotor de Justiça, Roberto Alvares, encerrou a ação parabenizando o compromisso e empenho dos profissionais, que unidos têm alcançado resultados positivos para a escola. “Percebemos aqui o esforço de todos para com a melhoria do ensino ofertado, que está refletido nos resultados do IDEB, onde, mesmo não atingindo a meta, vêm crescendo desde 2013. A equipe escolar demonstrou as mudanças propostas, pela nova gestão, buscando o aprimoramento do fazer administrativo, financeiro e pedagógico. As instituições aqui representadas têm a responsabilidade de cuidar dos diferentes processos, a fim de contribuir positivamente com a melhoria da qualidade da educação pública de nosso município”.





Ação compartilhada