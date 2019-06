Cerca de 20 toneladas de resíduos são retiradas da APA da Fazendinha

Os serviços de limpeza estão intensificados em vários pontos da capital. A ação faz parte do Plano de Verão para deixar a cidade mais limpa e organizada. Os trabalhos também abrangem os estragos feitos na cidade pelas chuvas, que teve o inverno mais rigoroso dos últimos dez anos.





Na quinta-feira, 13, vermelhinhos deram continuidade aos serviços de roçagem, poda de árvore, varrição e retirada de lixo e resíduos na APA da Fazendinha. “Para atender as inúmeras demandas e manter a cidade limpa, o Município tem reforçado as equipes e maquinários que desenvolvem a manutenção dos espaços públicos”, diz o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida.





“Retiramos cerca de 20 toneladas de lixo e entulho da APA da Fazendinha. Nosso dever também é de cuidar da cidade, mas temos que contar com a ajuda da população. As equipes estão concentradas em vários pontos da cidade. As ações também são de retirada de lixeiras viciadas, limpezas de praças, dentre outras”, informa Augusto.





Além dos serviços na Fazendinha, equipes de manutenção urbanística atuam na praça do Laurindo Banha, canteiro central da Claudomiro, canal do Jandiá, Av. Aimorés, balneário da Fazendinha e no Residencial São José.