Gestores da Embrapa Amapá visitam Barco Escola do Senai Amapá

Chefes da Embrapa Amapá na visita ao barco do Senai Amapá_foto Aline Furtado





Na manhã desta sexta-feira, 14/06, ocorreu uma visita guiada no Barco Escola do Senai Amapá, Sumaúma II, o qual ficará em operação durante dois meses na rampa Santa Inês, na orla da cidade de Macapá (AP). O chefe geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém, e o chefe de Transferência de Tecnologia, Adilson Lopes, prestigiaram o evento e conheceram a estrutura de ensino do barco, devido ao alinhamento de projetos em conjunto com o Senai Amapá.





Diretor de operações do Senai Amapá, Moisés Aguiar, e o coordenador do barco escola, Oséias Patrício, deram as boas-vindas aos convidados explicando a importância em se manter o barco escola na cidade, que ofertará 18 cursos nas áreas de qualificação profissional, nas áreas de mecânica, alimentos, confecções, e conservação do meio ambiente. Estiveram ainda no evento a equipe de dez instrutores, a equipe de ética do Senai Amapá e diretores e equipes de Instituições parceiras no Amapá.

O barco Samaúma II está em operação desde dezembro de 2014 e já percorreu cerca de 19 municípios da Região Norte. Sua estrutura é composta por equipamentos de alta tecnologia, distribuído em 3 conveses, com 42 metros de comprimentos, 13 de altura e 10 de largura. Os pontos que mais chamaram atenção da nossa equipe de gestores foram os conceitos de sustentabilidade que o barco escola apresenta, como: o tratamento de esgoto biológico com decantador, o aproveitamento e tratamento de águas pluviais, reciclagem de resíduos sólidos gerados, e a utilização da energia solar que fornece o aquecimento da água e até 20% do consumo elétrico do Samaúma II.





