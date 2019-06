Programa Ciência na Escola

Grude da gurijuba O ouro do pescado

REINALDO COELHO

A pesca da gurijuba na costa do Amapá está entre os maiores problemas de arrecadação de impostos do estado. O peixe, além de possuir uma carne considerada nobre no mercado externo, agrega alto valor em função de sua bexiga natatória, o chamado "grude", em países como China, Japão, Europa e Estados Unidos. O grude da gurijuba possui substâncias que, beneficiadas, produzem uma cola de alto teor de adesão, usada principalmente na indústria espacial e em operações cirúrgicas de alta precisão, por causa da não rejeição pelo corpo humano. Pescadores de comunidades da costa do Amapá, como Bailique e Sucuriju, Calçoene e Oiapoque, coletam o produto e o vendem para outros pescadores atravessadores a valores muito baixos, normalmente entre R$ 20 e R$ 30. Essas pessoas os repassam a preços que chegam a R$ 80 no Pará (Vigia) e Maranhão. Na rota final de mercado do produto, países chegam a pagar até R$ 300 pelo quilo do grude da gurijuba, s…