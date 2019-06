LUTO NO AMAPÁ - FALECEU O EMPRESÁRIO, EX-VEREADOR DE MACAPÁ E EX-DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FERREIRA GATO

Em 1970 resolveu voltar a estudar para concluir o curso de técnico em contabilidade no Colégio Comercial do Amapá, antigo CCA. Logo depois, foi eleito presidente do Grêmio Literário Rui Barbosa. Participou do primeiro processo eleitoral para escolha de vereadores do município de Macapá onde foi um dos mais votados. Nesta época. Durante os mandatos como vereador do ainda Território, foi por 3 vezes eleito presidente da Câmara de Vereadores. Assumiu várias vezes as funções de governador, vice e prefeito de Macapá. Foi deputado estadual constituinte e até hoje é considerando um dos políticos com maior número de mandatos consecutivos. Foram 30 anos de parlamento. Foi presidente e reconstruiu o seu clube do coração, o Amapá Clube. Em vários campeonatos de futebol foi técnico, e torcedor fanático do alvinegro da Presidente Vargas.