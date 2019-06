Fortalecendo agricultura familiar, Macapá MaisAgro avança em comunidades rurais





Mesmo no período das fortes chuvas em todo o estado, a gestão municipal tem intensificado as ações de apoio aos agricultores de áreas rurais, na melhoria da terra para a prática da agricultura familiar. A ação faz parte do programa Macapá MaisAgro e tem por objetivo fortalecer e contribuir para o desenvolvimento do setor primário.





O trabalho, que vem ocorrendo desde 2014, tem contribuído de maneira significativa para a diminuição dos custos das famílias atendidas. Produtores dos distritos do Coração, Curralinho e que residem no Km 12, às margens da BR-156, são orientados quanto à maneira correta de fazer o arado da terra para receber as espécies de hortaliças, frutas, entre outras.





Para os serviços, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) tem disponibilizado um trator para as comunidades. Desde o início das ações, mais de 36 hectares já receberam melhorias. Atualmente, cheiro-verde, alface, couve-flor, mamão, maracujá e macaxeira fazem parte das espécies cultivadas pelos agricultores que abastecem feiras da capital.





Somente a Associação dos Produtores da Vila do Valdemar, no Coração, são 32 famílias beneficiadas diretamente com o auxílio. Leonel Martins, um dos coordenadores do Macapá MaisAgro, explica que o incremento no setor representa aumento de faturamento para o trabalhador. “Com esse tipo de apoio, os agricultores acabam tendo uma diminuição de custos. Isso é bom, porque incentivamos e melhoramos a agricultura familiar”.





Erinaldo Siqueira, que possui uma propriedade no Coração, afirma que somente com aluguel com máquina para o arado o custo varia entre R$ 150,00 e R$ 200,00 por hora. Com a disponibilidade do trator e contrapartidas dos agricultores, os custos caem cerca de 80%. “É importante essa parceria com a prefeitura, porque a gente tem muitas despesas e com esse trator caiu bastante. Com esse trabalho, acho que conseguiremos abastecer as feiras que atendemos”, conta.