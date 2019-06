MP-AP garante apoio à Federação Amapaense de Futebol em ação de prevenção e combate ao suicídio





A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Lúcia Franco Cei, recebeu nesta quarta-feira (19) a visita institucional do 1º vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), Netto Góes. Durante o encontro, o gestor da FAF apresentou os novos projetos da instituição e solicitou a parceria do MP-AP para uma ação de prevenção ao suicídio, que será realizada com os jogadores do Campeonato de Futebol da categoria sub-15. A PGJ assegurou o apoio à iniciativa.





De acordo com o presidente da FAF, o sub-15 iniciará no próximo dia 6 de julho, com a temática “Jogando pela vida”. A competição consiste no torneio futebolístico de jovens com idade até os 15 anos, representantes dos cinco clubes profissionais do Estado.





Além dos jogos, a Federação tem o propósito de gerar uma interação mais humanizada com os jovens atletas. Para tal, Netto Góes explicou que durante a preparação para os jogos, haverá palestras e rodas de conversa sobre a valorização e preservação da vida, com o objetivo de prevenção ao suicídio.





“Os jogadores são meninos de até 15 anos de idade, em preparação para a vida adulta e que, muitas vezes, precisam de orientação ou um ombro amigo que lhes conduza por entre as aflições hormonais próprias dessa fase. Com a parceria do MP-AP, trabalharemos dentro e fora de campo”, salientou o presidente da FAF.





Ivana Cei elogiou a iniciativa e garantiu a parceria entre as duas instituições para a efetivação do projeto.





O acompanhamento do MP-AP na programação acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019, durante a chamada “Semana do Amapazinho”, que antecede o lançamento do campeonato.





“Parabenizo FAF pela iniciativa. Estamos trabalhando junto às instituições na prevenção e combate ao suicídio. Qualquer ação neste sentido é válida e pode contar com o MP-AP”, pontuou a PGJ.





Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, atualizados em agosto de 2018, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos.